Зеленский должен уйти на изоляцию после заражения жены COVID-19: что говорит закон

Президент Украины Владимир Зеленский, жена которого Елена получила положительный тест на COVID-19, должен самоизолироваться.

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Как известно, это предусмотрено установленными правилами Минздрава и Кабмина. Согласно им, люди, которые последние 14 дней контактировали с инфицированным, обязаны две недели пробыть в карантине.

Поскольку первая леди живет вместе с семьей, на самоизоляцию, очевидно, должны будут отправиться и ее супруг-президент с детьми. Даже несмотря на то, что их тесты показали отрицательный результат (ведь инкубационный период коронавируса составляет 14 дней).

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Напомним, что соответствующая норма содержится в постановлении Кабмина №291 от 22 апреля 2020 года.

"Лицами, которые нуждаются в самоизоляции, являются те, кто имели контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19, кроме лиц, которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению..." – говориться в документе.

В Офисе президента сообщили, что всем лицам, контактировавшим с Еленой Зеленской, сообщили о потенциальной опасности инфицирования сразу после новости о ее заражении.

"Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование", – написала пресс-служба ОП в Telegram, правда, не уточнив, есть ли в числе этих людей президент Зеленский.

Скриншот Telegram Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

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