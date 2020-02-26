"Зеленский должен сделать выбор": американское издание нашло пробел в Минских договоренностях

Американское издание Foreign Affairs высказало мнение, что Украина "не сможет и удержать территории, и сохранить суверенитет" из-за условий Минских соглашений.

Об этом говорится в материале под названием "Цена мира на Донбассе". По мнению издания, проблемным остается закрепленный в документе пункт о проведении местных выборов на Донбассе до того, как Украина возьмет под контроль границу с Россией.

По мнению журналистов, президент Украины Владимир Зеленский инициировал изменения, которые меняли порядок этих действий, но они натолкнулись на "неуступчивость России и беспомощность Запада".

"Некоторые западные лидеры, особенно Макрон, стремятся восстановить отношения с Россией. Они не собираются усиливать давление на Москву, чтобы та согласилась на компромисс. Они скорее считать неуступчивость Украины самым большим препятствием мира и давить на Киев, чтобы тот пошел на уступки", – пишет издание.

Так, находясь "между молотом и наковальней", Зеленский, по мнению Foreign Affairs, имеет два варианта: "крупную сделку" с Россией, которая выходит за рамки Донбасса и включает другие элементы, например Крым, а также полный отказ от усилий восстановить контроль над Донбассом.

Обе опции, как пишет издание, имеют свои недостатки и преимущества, и реализация каждой нуждается во внешней поддержке и приведет к сопротивлению внутри страны.

"Возможно, это положение вещей не является справедливым, но это реальность. Зеленский должен сделать выбор. Учитывая количество сил, которые выстроились против него в боевом порядке, и недостаток внешней поддержки, он должен воплощать ту стратегию, которая, по его мнению, может наилучшим образом обезопасить суверенитет, даже за счет территориальной целостности", – написал Foreign Affairs.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимается в российских комедиях, чем в собственной стране.

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