"Формула будущего": Зеленский дебютировал как колумнист

Президент Украины Владимир Зеленский написал первую в жизни колонку для украинского СМИ. В ней глава государства рассуждал на тему "формулы будущего" страны.

Колонка появится на страницах специального выпуска журнала "НВ Мир в 2020", сообщает "Новое время" и отразит видение пяти ключевых государственных приоритетов Зеленским.

В статье президент признал, что сейчас Украина не может претендовать на глобальное лидерство "в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых, а также "в технологиях и промышленном потенциале".

"Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений – не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего – самим себе", – убежден Зеленский.

По его словам, подобная "формула будущего для Украины" состоит из пяти составляющих.

Страница спецвыпуска "НВ" с колонкой президента "Новое время"

Первая из них – мир. "Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", – считает Зеленский.

Вторым фактором президент называет "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда он включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

Третий фактор – инвестиции. "Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса", – пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский

Четвертый – "качественно иная инфраструктура". "И это не только дороги, хотя дороги – в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная", – пишет президент.

Последним, пятым фактором он называет народовластие. "Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти, – от уровня громады до уровня президента", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Time поместил на обложку своего выпуска, который выйдет 16 декабря, фото президента Украины Владимира Зеленского с заголовком: "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом".

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