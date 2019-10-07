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7 октября • обновлено в 15:42
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Зеленский дал указ упростить прохождение КПП в ОРДЛО

3.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру въезда-выезда людей и перемещения товаров на оккупированных территориях Донбасса.

Соответствующий указ №738 был опубликован на сайте офиса президента 7 октября, документ вступает в силу со дня обнародования.

В нем говорится, что он был составлен с целью создания условий для прохода граждан и проезда транспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе, обеспечения восстановления разрушенного моста и обустройства КПВВ, в том числе и "Станица Луганская".

В частности, Генштабу и Луганской ОГА Зеленский поручил поставить круглосуточную охрану и освещение мест хранения стройматериалов для разрушенного моста, а также своевременно завершить все работы.

Восстановление моста в Станице-Луганской

Восстановление моста в Станице-Луганской

Офис президента

Кабинету министров президент распорядился "обработать вопрос относительно упрощения въезда и выезда лиц и перемещения товаров" в (и из) ОРДЛО, а также медицинской помощи на них. Кроме этого, правительство должно отремонтировать автомобильные дороги Н-21 Старобельск-Луганск-Хрустальный-Макеевка-Донецк (на участке Старобельск-Счастье) и Т1306 Северодонецк-Новоайдар.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
диванные воены вас злит тот факт что отношения постепенно улучшаются?)
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
филипп филипыч, какелы в бешенстве!)))
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