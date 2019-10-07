Зеленский дал указ упростить прохождение КПП в ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру въезда-выезда людей и перемещения товаров на оккупированных территориях Донбасса.

Соответствующий указ №738 был опубликован на сайте офиса президента 7 октября, документ вступает в силу со дня обнародования.

В нем говорится, что он был составлен с целью создания условий для прохода граждан и проезда транспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе, обеспечения восстановления разрушенного моста и обустройства КПВВ, в том числе и "Станица Луганская".

В частности, Генштабу и Луганской ОГА Зеленский поручил поставить круглосуточную охрану и освещение мест хранения стройматериалов для разрушенного моста, а также своевременно завершить все работы.

Восстановление моста в Станице-Луганской Офис президента

Кабинету министров президент распорядился "обработать вопрос относительно упрощения въезда и выезда лиц и перемещения товаров" в (и из) ОРДЛО, а также медицинской помощи на них. Кроме этого, правительство должно отремонтировать автомобильные дороги Н-21 Старобельск-Луганск-Хрустальный-Макеевка-Донецк (на участке Старобельск-Счастье) и Т1306 Северодонецк-Новоайдар.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил.

Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.

21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.

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