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4 мая • обновлено в 22:36
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Зеленский дал старт подготовке к выходу из карантина

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Ограничительные меры в Украине из-за коронавируса COVID-19 продлятся до 11 мая, но уже на этой неделе страна начинает подготовку к выходу из карантина.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом заявил президент Владимир Зеленский на ежедневной селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

По его словам, Кабинет министров готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина.

"Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей – мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", – отметил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдение санитарных норм.

Рассматривается также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти смогут ограничивать их работу или закрывать, учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить четкие санитарные нормы.

Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мер может привести к 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
вирус карантин президент Офис президента Кабинет министров Украины
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Sokur Tanya
Sokur Tanya
Зеленский ты врун разберись с кредитами для предпринимателей Почему в залог требуется заложить квартиру.И речь идёт не о миллионах А о тисячах.Зачем ты нагло врешь И нашем гражданам и всему миру.
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