Зеленский дал сигнал? Украина внезапно депортировала врага президента Азербайджана

Украина выслала в Азербайджан оппозиционного активиста Эльвина Исаева, который рассказывал о коррупции в стране, а также критиковал президента Ильхама Алиева.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы Азербайджана, пишет "Украинская правда". Издание напоминает, что 39-летнего блогера, который неоднократно называл Алиева "диктатором", выслали перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

"Гражданин Азербайджанской Республики Эльвин Исаев Ильтихам, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 года был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины", – говорится в сообщении ведомства. Впоследствии, 14 декабря, Исаев был помещен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Азербайджана, отмечает издание.

Ранее в СМИ появилась информация об исчезновении активиста, которого в последний раз видели в Киеве, где он жил у знакомых. Исаев приехал в столицу Украины в конце сентября 2019 года из России, где тот проживал длительное время, однако был задержан полицией.

После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан. Впоследствии Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, после чего он выехал в Украину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в парламенте Азербайджана заявили об оккупации своих территорий Россией и незаконном использовании природных богатств страны.

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