Война, минималка и коронавирус: о чем рассказал Зеленский в новом интервью. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Украина 24", в котором ответил на актуальные вопросы о ситуации на Донбассе, переговорах с РФ и распространении COVID-19.

OBOZREVATEL собрал главное из этого интервью.

Перемирие на Донбассе

Зеленский заявил, что гордится соблюдением режима тишины в зоне Операции Объединенных сил.

"Боевых потерь, боевых летальных случаев нет. Я горжусь этим. Ежедневно мы получаем результат. Я радуюсь и верю, что это серьезный шаг вперед", – подчеркнул он.

"Минск" и встреча в "нормандском" формате

По мнению Зеленского, сейчас нет смысла говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы.

"Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за COVID, потому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Потому я думаю, что очень рано говорить о смене города и мне кажется, что неправильно особенно сейчас это делать", – сказал он.

Президент добавил, что делегаты от Украины в ТКГ – Леонид Кравчук и Витольд Фокин – "профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".

Также он подтвердил, что встреча советников глав "нормандской четверки" относительно ситуации на Донбассе пройдет 28 августа.

"Договорились на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки", и затем встреча лидеров", – сообщил Зеленский.

Ситуация в Беларуси

Президент Украины осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты против действующей власти.

"Власть и общество должны найти формат диалога, неважно какой, но не дубинками, извините. Спокойный формат диалога, и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси", – подчеркнул он.

Что касается официальной позиции Украины, то Зеленский отметил: "самое главное – отношения между народами".

"Это глубже и важнее, чем отношения между правлениями, между властью. Все это временно в нашей жизни", – добавил он.

Борьба с COVID-19

Зеленский считает, что первой волны коронавируса в Украине не было, потому что власть ее "просто сбила".

"Сейчас она наступила, и сейчас мы растем... Ни количество коек, ни количество специалистов не смогут выдержать второй или третьей волны, если она будет очень мощная", – заверил он.

По словам президента, люди должны понять, что COVID-19 – это не грипп, это сложная ситуация.

"Вакцин еще нет ни в какой массовой продаже. Вся история, что все страны договариваются друг с другом о том, что "мы будем первыми в очереди" и вот-вот, с дня на день появится вакцина – все это немного слухи. Информационно мы действительно знаем несколько стран, которые готовы, почти готовы. Но все равно, они почти готовы с вакциной. Никто не знает четких сроков, когда будет та или иная вакцина передана тебе в страну, когда будет налажено производство", – пояснил Зеленский.

Также глава государства добавил, что Украина параллельно налаживает производство вакцин у себя.

Повышение минимальной зарплаты

По словам Зеленского, повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. вполне реально осуществить к середине 2021 года.

"Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны все зарплаты в нашей стране. 5 тыс. – это первое повышение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 тыс", – подчеркнул он.

Президент отметил, что повышение очень опасно делать в короткие сроки.

"Во-первых, и в бюджете нет таких денег, но это и опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство, Национальный банк, – это общая позиция. 6 тыс. грн мы собираемся ввести с начала 2021 года, 5 тыс. сейчас – с 1 сентября. А потом в середине 2021 года будет 6,5 тыс." – рассказал он.

О заданиях на год

В ближайших планах Зеленского – сохранить независимость Украины и закончить войну.

"Начать расти экономически. Расти геополитически, в направлении увеличения влияния, чтобы стать все же мировым игроком. И это очень важно", – добавил он.

Также президент хочет сделать "мощное празднование" 30-летия Дня Независимости Украины в следующем году во всех городах страны.

"Ну, еще рождения ребенка. Согласен. Но все же, рождение Украины – это самый главный праздник. Задача – чтобы люди 24 августа, в День Независимости, были счастливы", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что в Украине есть несколько лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавируса. Однако это станет возможным, только когда будут достигнуты договоренности о поставках уже изобретенного такого препарата.