Война, минималка и коронавирус: о чем рассказал Зеленский в новом интервью. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Украина 24", в котором ответил на актуальные вопросы о ситуации на Донбассе, переговорах с РФ и распространении COVID-19.

OBOZREVATEL собрал главное из этого интервью.

Перемирие на Донбассе

Зеленский заявил, что гордится соблюдением режима тишины в зоне Операции Объединенных сил.

"Боевых потерь, боевых летальных случаев нет. Я горжусь этим. Ежедневно мы получаем результат. Я радуюсь и верю, что это серьезный шаг вперед", – подчеркнул он.

"Минск" и встреча в "нормадском" формате

По мнению Зеленского, сейчас нет смысла говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы.

"Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за COVID, потому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Потому я думаю, что очень рано говорить о смене города и мне кажется, что неправильно особенно сейчас это делать", – сказал он.

Президент добавил, что делегаты от Украины в ТКГ – Леонид Кравчук и Витольд Фокин – "профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".

Также он подтвердил, что встреча советников глав "нормандской четверки" относительно ситуации на Донбассе пройдет 28 августа.

"Договорились на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки" и затем встреча лидеров", – сообщил Зеленский.

Ситуация в Беларуси

Президент Украины осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты против действующей власти.

"Власть и общество должны найти формат диалога, неважно какой, но не дубинками, извините. Спокойный формат диалога, и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси", – подчеркнул он.

Что касается официальной позиции Украины, то Зеленский отметил: "самое главное – отношения между народами".

"Это глубже и важнее, чем отношения между правлениями, между властью. Все это временно в нашей жизни", – добавил он.

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