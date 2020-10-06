Зеленский дал категорический ответ по выборам в ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему пока невозможно проведение выборов в оккупированных районах Донбасса.

В интервью изданию Politico Europe, текст которого обнародован на сайте Офиса президента, председатель государства подчеркнул, что в случае проведения выборов в ОРДЛО в нынешних условиях там не будет свободного доступа для всех партий. Также он напомнил о приоритете безопасностного критерия в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасностной ситуации – не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, – должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной. – Ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Общественный взрыв у нас в Украине, тот или иной пункт – это просто физически невозможно", – объяснил свою позицию Зеленский.

Он подчеркнул, что в одном из "минских" пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории Украины с указанием того, как их будут выводить и куда они должны выйти. После этого должна состояться передача украинской власти контроля над границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минский процесс окажется под угрозой срыва, если Верховная Рада Украины не проголосует за изменения в закон о местных выборах на Донбассе, где говорится о невозможности проведения голосования в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что такая инициатива противоречит украинскому законодательству.