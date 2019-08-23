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Зеленский дал гражданство сыну чеченского генерала и еще 10 иностранцам

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В пятницу, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 11 иностранцам, которые воевали против России на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них – Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

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Владимир Зеленский дал гражданство 11 иностранцам

Владимир Зеленский дал гражданство 11 иностранцам

Деловая столица

Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны.

Полный перечень имен раскрывать в ОП отказались, поскольку ведомство не разглашает личные данные.

Тимерхан Мунаев

Тимерхан Мунаев

Днепр Вечерний

Иса Мунаев

Иса Мунаев

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уже предоставлял украинское гражданство иностранцам, которые воевали на Донбассе. Подписаны были указы о выдаче паспортов сначала 14 лицам, а позднее еще 9.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Гражданство
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Иншаллах, спасибо сынам Ичкерии!!!
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