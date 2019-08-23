Зеленский дал гражданство сыну чеченского генерала и еще 10 иностранцам

В пятницу, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 11 иностранцам, которые воевали против России на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них – Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

Владимир Зеленский дал гражданство 11 иностранцам Деловая столица

Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны.

Полный перечень имен раскрывать в ОП отказались, поскольку ведомство не разглашает личные данные.

Тимерхан Мунаев Днепр Вечерний

Иса Мунаев Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уже предоставлял украинское гражданство иностранцам, которые воевали на Донбассе. Подписаны были указы о выдаче паспортов сначала 14 лицам, а позднее еще 9.

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