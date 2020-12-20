Зеленский дал большое интервью американцам: OBOZREVATEL собрал топовые заявления

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью американскому изданию The New York Times. Полный текст беседы опубликовали на сайте Офиса президента.

Глава государства рассказал о планах Украины на 2021 год, борьбу с коррупцией, об отношениях с США и вакцину от коронавируса, а также о ситуации на Донбассе. OBOZREVATEL собрал топовые заявления Зеленского.

Об отношениях с США

Президент заявил, что не хочет, чтобы о мире на Донбассе договаривались "глобальные игроки" без участия Украины.

"Я, президент Украины, не хотел бы, чтобы в отношении мира на Донбассе и условий этого мира договаривались какие-то глобальные игроки. Для нас важно быть за этим столом переговоров, потому что без нас невозможно договориться. Потому что субъектом этой договоренности является Украина", – пояснил он.

При этом Зеленский отметил, что не любит рассуждать о глобальных вещах и не верит, что крупные большие страны договариваются обо всем на свете.

"Я хочу объяснить свою позицию. Когда мы говорим, что Соединенные Штаты Америки сядут за стол с Российской Федерацией и они договорятся обо всем, обо всем мире – я в это не верю. Потому что много разных интересов, и надо не забывать, что каждая маленькая страна имеет свою независимость и свое желание. И крупные игроки никогда не смогут договориться в целом обо всем, потому что у каждой страны есть свое "я", – высказался Зеленский.

Про вакцину от коронавируса

По словам Зеленского, Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса, поскольку наше государство потеряло позиции в мире и Европе. Он отметил, что на вопрос о получении Украиной вакцины, могли бы повлиять Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

"Здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими. Конечно, я бы этого не хотел, конечно же, любой закон, который блокирует экспорт вакцин, я как президент не могу поддерживать просто потому, что это еще один шаг к тому, что мы можем быть в конце очереди по вакцинации, а значит, больше украинцев погибнет. Я не могу поддерживать любое подобное законодательство любой страны, даже если это наш стратегический партнер, независимо ни от чего", – сказал Зеленский.

Он предположил, что вопрос вакцинации может стать еще одним геополитическим ударом. Россия, по его словам, может начать еще одну информационную войну из-за своей вакцины "Спутник".

"Потому что вакцину "Спутник" сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, – любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно", – сказал президент

Он подчеркнул: Украина не будет использовать российскую вакцину, которая не прошла все испытания.

"У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину", – отметил глава государства.

Про изменения в Конституции Украины

Гарант заявил, что Украина готова менять Конституцию в направлении децентрализации согласно с Минским соглашениям, но только не на условиях России. Зеленский отметил, что в ни соглашениях, ни в "нормандском формате" ничего нет о членстве Украины в НАТО.

"Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это согласно минского соглашениями, на это мы готовы. Изменять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, – здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина делает все изменения согласно "Минску" в рамках децентрализации в Конституции.

"Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса разговаривали, как они хотят, – пожалуйста, на все эти вещи, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными… Я это говорил президенту РФ на встрече в "нормандской формате". Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, что постоянно спускаются", – пояснил он.

Президент подчеркнул, что компромиссы на переговорах – это нормально, ведь без них война не закончится.

"Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика. Логика и результат", – подытожил он.

Про планы Украины на 2021 год

Зеленский рассказал, что до того, как стал президентом Украины, жил глобальными планами. Но сейчас, кроме стратегических, больших направлений, ситуацию изменила пандемия коронавируса.

"Каждое утро я просыпаюсь и получаю мониторинги: с семи утра отдельно от Министерства здравоохранения, отдельно от Премьер-министра, отдельно от СНБО получаю. Из разных регионов, где сколько людей заболело, где сколько, к сожалению, умерло. Я требую, чтобы у меня были подробные цифры - кто умер, возраст, сколько медиков, количество полицейских, какой процент учителей, всех контактных людей, те, кто потенциально имеют больше контактов и могут быть носителями. И, конечно же, количество детей - больных и умерших. Но, слава богу, статистика в отношении детей и у нас, и во всем мире минимизирована, так как дети легче всего переносят. Сегодня с утра настроение у меня лучше, потому что мы уже недели две-три подряд получаем статистику, скажем так, стабилизации этой сложной ситуации", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о планах на следующий год.

Про борьбу с коррупцией

По словам президента, чтобы победить коррупцию в Украине, необходимо победить олигархов. При этом Зеленский отметил, что в цивилизованном мире у них существует два выхода.

"Олигархи становятся большим бизнесом, и тогда они не оказывают влияния ни на политику, ни на средства массовой информации. Тогда, если они платят налоги и обеспечивают рабочие места, у государства с ними прекрасные рабочие отношения. Если финансовые группы имеют политическое влияние, постоянно занимаются лоббизмом, имеют СМИ, в которых они не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов. И тогда государство должно с ними бороться", – сказал он.

Зеленский сказал, что в Украине олигархи представлены в Верховной Раде и констатировал, что владельцами всех телевизионных групп сегодня являются такие "большие предприниматели". Он считает, что когда эти вещи удастся предотвратить государству, тогда можно говорить о победе над олигархами.

"Победим ли мы полностью коррупцию после победы над олигархами? Нет. Потому что не только такими средствами побеждается коррупция. Я считаю, что прежде всего нужна цифровизация, поэтому это отдельное направление, которым мы занимаемся. Меньше контакта человека с чиновником – более цифровых направлений. Мы уже сделали много всего: и водительские удостоверения, и цифровой паспорт. Мы в этом первые в мире. Такую вещь мы быстро сделали: сейчас все дотации, которые будет получать малый бизнес, – они снова будут получать их в электронном виде. Вот этот наш большой портал под названием "Дія" – ресурс, на котором все эти права, паспорта, загранпаспорта и т.д., – мы все концентрируем на нем, и уже сегодня на нем будет такое приложение, когда весь наш пострадавший малый бизнес сможет получить деньги, зарегистрировавшись там, если мы введем локдаун", – отметил президент.

Про Донбасс

Зеленский заявил, что очень хотел бы, чтобы США играли активную роль в переговорах в урегулировании конфликта Украины с Россией. Он считает, что усилить переговоры в Нормандском формате мог бы усилить избранный президент США Джо Байден, поскольку "он хорошо понимает вопрос Украины и России".

"И действительно, в нормандской формате, который породил Минские соглашения, мы сделали важные, я считаю, шаги вперед. У нас сейчас действительно в десятки раз меньше погибших и раненых. Однако Донбасс умирает без Украины. Присутствие там оккупационных войск убивает технологии, образование, медицину, есть экологические катастрофы в связи с затопленными шахтами, мародерство и распиленные на металл заводы, которые там были. Ситуация страшная, поэтому я говорю справедливо – Донбасс без Украины умирает. Поэтому я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять", – считает президент.

Глава государства подчеркнул, что говорить просто об окончании войны уже мало. Зеленский отметил, что Украине нужна реинтеграция Донбасса.

"А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть США. Ну и мы понимаем, что США сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса", – сказал Зеленский.

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