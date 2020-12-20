Зеленский дал большое интервью американцам: OBOZREVATEL собрал топовые заявления

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью американскому изданию The New York Times. Полный текст беседы опубликовали на сайте Офиса президента.

Глава государства рассказал о планах Украины на 2021 год, борьбу с коррупцией, об отношениях с США и вакцину от коронавируса, а также о ситуации на Донбассе. OBOZREVATEL собрал топовые заявления Зеленского.

Президент заявил, что не хочет, чтобы о мире на Донбассе договаривались "глобальные игроки" без участия Украины.

"Я, президент Украины, не хотел бы, чтобы в отношении мира на Донбассе и условий этого мира договаривались какие-то глобальные игроки. Для нас важно быть за этим столом переговоров, потому что без нас невозможно договориться. Потому что субъектом этой договоренности является Украина", – пояснил он.

При этом Зеленский отметил, что не любит рассуждать о глобальных вещах и не верит, что крупные большие страны договариваются обо всем на свете.

"Я хочу объяснить свою позицию. Когда мы говорим, что Соединенные Штаты Америки сядут за стол с Российской Федерацией и они договорятся обо всем, обо всем мире – я в это не верю. Потому что много разных интересов, и надо не забывать, что каждая маленькая страна имеет свою независимость и свое желание. И крупные игроки никогда не смогут договориться в целом обо всем, потому что у каждой страны есть свое "я", – высказался Зеленский.

По словам Зеленского, Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса, поскольку наше государство потеряло позиции в мире и Европе. Он отметил, что на вопрос о получении Украиной вакцины, могли бы повлиять Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

"Здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими. Конечно, я бы этого не хотел, конечно же, любой закон, который блокирует экспорт вакцин, я как президент не могу поддерживать просто потому, что это еще один шаг к тому, что мы можем быть в конце очереди по вакцинации, а значит, больше украинцев погибнет. Я не могу поддерживать любое подобное законодательство любой страны, даже если это наш стратегический партнер, независимо ни от чего", – сказал Зеленский.

Он предположил, что вопрос вакцинации может стать еще одним геополитическим ударом. Россия, по его словам, может начать еще одну информационную войну из-за своей вакцины "Спутник".

"Потому что вакцину "Спутник" сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, – любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно", – сказал президент

Он подчеркнул: Украина не будет использовать российскую вакцину, которая не прошла все испытания.

"У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину", – отметил глава государства.

Гарант заявил, что Украина готова менять Конституцию в направлении децентрализации согласно с Минским соглашениям, но только не на условиях России. Зеленский отметил, что в ни соглашениях, ни в "нормандском формате" ничего нет о членстве Украины в НАТО.

"Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это согласно минского соглашениями, на это мы готовы. Изменять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, – здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина делает все изменения согласно "Минску" в рамках децентрализации в Конституции.

"Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса разговаривали, как они хотят, – пожалуйста, на все эти вещи, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными… Я это говорил президенту РФ на встрече в "нормандской формате". Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, что постоянно спускаются", – пояснил он.

Президент подчеркнул, что компромиссы на переговорах – это нормально, ведь без них война не закончится.

"Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика. Логика и результат", – подытожил он.

Зеленский рассказал, что до того, как стал президентом Украины, жил глобальными планами. Но сейчас, кроме стратегических, больших направлений, ситуацию изменила пандемия коронавируса.

"Каждое утро я просыпаюсь и получаю мониторинги: с семи утра отдельно от Министерства здравоохранения, отдельно от Премьер-министра, отдельно от СНБО получаю. Из разных регионов, где сколько людей заболело, где сколько, к сожалению, умерло. Я требую, чтобы у меня были подробные цифры - кто умер, возраст, сколько медиков, количество полицейских, какой процент учителей, всех контактных людей, те, кто потенциально имеют больше контактов и могут быть носителями. И, конечно же, количество детей - больных и умерших. Но, слава богу, статистика в отношении детей и у нас, и во всем мире минимизирована, так как дети легче всего переносят. Сегодня с утра настроение у меня лучше, потому что мы уже недели две-три подряд получаем статистику, скажем так, стабилизации этой сложной ситуации", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о планах на следующий год.

По словам президента, чтобы победить коррупцию в Украине, необходимо победить олигархов. При этом Зеленский отметил, что в цивилизованном мире у них существует два выхода.

"Олигархи становятся большим бизнесом, и тогда они не оказывают влияния ни на политику, ни на средства массовой информации. Тогда, если они платят налоги и обеспечивают рабочие места, у государства с ними прекрасные рабочие отношения. Если финансовые группы имеют политическое влияние, постоянно занимаются лоббизмом, имеют СМИ, в которых они не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов. И тогда государство должно с ними бороться", – сказал он.

Зеленский сказал, что в Украине олигархи представлены в Верховной Раде и констатировал, что владельцами всех телевизионных групп сегодня являются такие "большие предприниматели". Он считает, что когда эти вещи удастся предотвратить государству, тогда можно говорить о победе над олигархами.

"Победим ли мы полностью коррупцию после победы над олигархами? Нет. Потому что не только такими средствами побеждается коррупция. Я считаю, что прежде всего нужна цифровизация, поэтому это отдельное направление, которым мы занимаемся. Меньше контакта человека с чиновником – более цифровых направлений. Мы уже сделали много всего: и водительские удостоверения, и цифровой паспорт. Мы в этом первые в мире. Такую вещь мы быстро сделали: сейчас все дотации, которые будет получать малый бизнес, – они снова будут получать их в электронном виде. Вот этот наш большой портал под названием "Дія" – ресурс, на котором все эти права, паспорта, загранпаспорта и т.д., – мы все концентрируем на нем, и уже сегодня на нем будет такое приложение, когда весь наш пострадавший малый бизнес сможет получить деньги, зарегистрировавшись там, если мы введем локдаун", – отметил президент.

Зеленский заявил, что очень хотел бы, чтобы США играли активную роль в переговорах в урегулировании конфликта Украины с Россией. Он считает, что усилить переговоры в Нормандском формате мог бы усилить избранный президент США Джо Байден, поскольку "он хорошо понимает вопрос Украины и России".

"И действительно, в нормандской формате, который породил Минские соглашения, мы сделали важные, я считаю, шаги вперед. У нас сейчас действительно в десятки раз меньше погибших и раненых. Однако Донбасс умирает без Украины. Присутствие там оккупационных войск убивает технологии, образование, медицину, есть экологические катастрофы в связи с затопленными шахтами, мародерство и распиленные на металл заводы, которые там были. Ситуация страшная, поэтому я говорю справедливо – Донбасс без Украины умирает. Поэтому я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять", – считает президент.

Глава государства подчеркнул, что говорить просто об окончании войны уже мало. Зеленский отметил, что Украине нужна реинтеграция Донбасса.

"А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть США. Ну и мы понимаем, что США сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса", – сказал Зеленский.

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