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30 ноября • обновлено в 00:51
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Предупреждал об открытом вторжении РФ: Зеленский частично "обезглавил" СНБО

3.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса сразу с двух должностей.

Приказом главы государства чиновника отстранили от должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Об этом говорится в указе главы государства №869/2019, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Предупреждал об открытом вторжении РФ: Зеленский частично "обезглавил" СНБО

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Согласно документу, Кривоноса приказано вывести из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Также чиновника освободили от исполнения обязанностей председателя этой комиссии.

Аналогично Кривоноса отстранили от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Ранее Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в составе Совета. При этом Кривонос отметил, что может многое сделать в пользу государства и реализовать непосредственно то, для чего туда пришел, отмечает издание "Украинская правда".

Напомним, как OBOZREVATEL рассказывал о высказывании Кривоноса, который заявил, что Россия имеет все возможности для нанесения открытого военного вторжения в Украину. При этом Кремль разрабатывает различные варианты – от ракетных ударов до введения войск.

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Автор
Алекс Шухарт
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Кривонос
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слава Богу, Зеленский потихоньку избавляется от адептов вoйны с Россией. Маленький плюсик ему за это и пирожок с полки
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Крыванос-xyecoc :-D
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Су.ка этот падло Зе! Сдает страну!
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