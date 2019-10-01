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1 октября • обновлено в 13:14
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"Зеленский был в ужасе": Портников раскрыл последствия скандала с Трампом

3.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом был в ужасе и выглядел раздавленым, потому что не был готов к такому развитию ситуации.

Об этом рассказал украинский журналист, публицист Виталий Портников, передает ВВС. По его словам, украинский президент, вероятнее всего, думал, что его часть беседы с Трампом не опубликуют (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Зеленский думал, что опубликуют американскую часть разговора, а его реплики не опубликуют. Он об этом говорил вслух, и мы видели, что на встрече с Трампом он был в ужасе, раздавлен и, кстати, его можно понять, потому что он оказался просто не готов к такому развитию событий", – сказал Портников.

Виталий Портников

Виталий Портников

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Не одним Зеленским: нашлась еще одна "жертва" давления Трампа

По его убеждению, Владимир Зеленский вел себя непрофессионально во время разговора с американским президентом, поскольку не знал некоторых нюансов. Например, что это не конфиденциальный разговор и его могут записывать.

"Профессиональные политики так себя не ведут. Конфиденциальных разговоров между президентами не бывает. Зеленский, наверное, не понимал, что эту беседу, помимо него и Трампа, слушает еще огромное количество людей, которые записывают, делают пометки. Могут опубликовать для внутреннего пользования. Она, действительно, опубликована для широкой общественности впервые в истории дипломатии. Но такого рода распечатки читают сотни людей, после того, как разговор происходит. Владимир Зеленский, скорее всего, этого просто не понимал", – отметил Портников.

Политолог добавил, что Зеленскому стоило бы обратить внимание на то, что когда он разговаривает с главой РФ, рядом с Путиным находится такое же количество людей.

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Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский Дональд Трамп
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Не знал, не предполагал, не мог подумать, растерялся, испугался, потух, всрался ... Портников, что ты лепишь из него дурочка?
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руденко евгений
руденко евгений
оказывается был в ужасе...а от чего? что там такое ему грозит? Вон Трампу грозят, но и он не в ужасе. Спасибо, что посочувствовал президенту. Я думаю, что он оценит.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
руденко евгений, Да ничего ему не грозит, кроме того, что в США его уже назвали Моника Зеленски для Трампа и , что он комик играющий членом на рояле! В приличные дома с такой биркой не скоро позовут. А так, вообщем ничего!
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