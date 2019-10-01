"Зеленский был в ужасе": Портников раскрыл последствия скандала с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом был в ужасе и выглядел раздавленым, потому что не был готов к такому развитию ситуации.

Об этом рассказал украинский журналист, публицист Виталий Портников, передает ВВС. По его словам, украинский президент, вероятнее всего, думал, что его часть беседы с Трампом не опубликуют (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Зеленский думал, что опубликуют американскую часть разговора, а его реплики не опубликуют. Он об этом говорил вслух, и мы видели, что на встрече с Трампом он был в ужасе, раздавлен и, кстати, его можно понять, потому что он оказался просто не готов к такому развитию событий", – сказал Портников.

Виталий Портников

По его убеждению, Владимир Зеленский вел себя непрофессионально во время разговора с американским президентом, поскольку не знал некоторых нюансов. Например, что это не конфиденциальный разговор и его могут записывать.

"Профессиональные политики так себя не ведут. Конфиденциальных разговоров между президентами не бывает. Зеленский, наверное, не понимал, что эту беседу, помимо него и Трампа, слушает еще огромное количество людей, которые записывают, делают пометки. Могут опубликовать для внутреннего пользования. Она, действительно, опубликована для широкой общественности впервые в истории дипломатии. Но такого рода распечатки читают сотни людей, после того, как разговор происходит. Владимир Зеленский, скорее всего, этого просто не понимал", – отметил Портников.

Политолог добавил, что Зеленскому стоило бы обратить внимание на то, что когда он разговаривает с главой РФ, рядом с Путиным находится такое же количество людей.

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