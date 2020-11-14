Зеленский, больной COVID-19, записал новое видео из больницы

Президент Украины Владимир Зеленский, который был госпитализирован в больницу "Феофания" с коронавирусом, записал свой второе обращение оттуда к украинцам.

Оно было обнародовано на официальном Telegram-канале главы государства, а также на YouTube Офиса президента. "Мой второй влог из самоизоляции. На этот раз с Русланом Стефанчуком и Алексеем Резниковым говорим о карантине выходного дня, выборах в США, работе Верховной Рады, новых КПВВ и здоровье украинцев", – отметил глава государства в посте (чтобы посмотреть видео, доскролльте стоирнку к конца).

Что касается видео, то его президент начал с рассказа о том, как проходит лечение в "Феофании". По словам Зеленского, там он ничем не отличается от других пациентов.

"Говорят, главный залог быстрого выздоровления – это хорошее настроение. Поэтому как это ни парадоксально, но хочу поблагодарить наших оппонентов за фейк о том, что мое лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, все это бред", – сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что, несмотря на болезнь, продолжает выполнять свои рабочие обязанности удаленно, и заверил, что его самочувствие позволяет это делать.

Как сообщал OBOZREVATEL: