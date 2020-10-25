Зеленский без вертикали и рождение "третей силы": к чему приведут местные выборы в Украине

В Украине 25 октября пройдет первый тур местных выборов: с открытыми списками и расширенными полномочиями региональных властей. В отличие от прошлых лет, среди лидеров, вероятно, окажется большое количество местных проектов. Если раньше мэры чаще всего были членами общенациональных партий, сейчас они создают свои политсилы.

Президент Владимир Зеленский рискует остаться без четкой вертикали власти, когда общенациональную стратегию выполняют, в том числе, элиты на местах. Кроме того, социологи уверены, что одним из результатов выборов может быть появление еще одной и даже нескольких партий, которые создадут конкуренцию действующим парламентариям.

Подробнее о том, чего ждать от результатов выборов, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что дальше? Новые игроки в большой политике и союзы

Еще несколько лет назад в Украине была четкая вертикаль власти. У президента была своя партия, своя фракция, свой глава облгосадминистрации и около двух третей депутатов в местных советах. Сейчас же цепочка будет прерываться на губернаторе – большинство крупных городов получат мэров и депутатов, которые не имеют отношения к общенациональным партиям.

Свои силы создали мэры многих городов, они же приводят своих людей в городские советы, рассказывает OBOZREVATEL социолог Андрей Еременко. "Ни в одном городе за редким исключением ни одна из национальных партий не наберет и 30%, хотя возможны исключения. Появляется огромное количество местных партий. В Черновцах там вообще конкуренция исключительно среди местных партий, да и в Киеве похожая ситуация. Возникает интересная история. У национальных-центральных партий вообще исчезает механизм принятия решения на местах", – говорит Еременко.

Дальше победители на местах начнут готовиться к парламентским выборам и попытаются выйти на общенациональный уровень, уверен социолог. Это может привести к появлению новой "третьей силы" в парламенте следующего созыва.

Еще один вариант для местных партий, который сейчас одержат победу – искать союзников среди общенациональных партий к следующем выборам. Чтобы выйти в "большую политику", им нужно будет преодолеть барьер не только в своем регионе, но и в целом по стране, добавляе в комментарии OBOZREVATEL директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

"Большинство будут формировать местные проекты. Они не всегда чисто региональные. Они будут формировать большинство. Не парламентские партии, а местные. Это новая тенденция, которая чуть-чуть переформатирует все политические процессы. Возможно появление таких единиц, которые будут меньше зависеть от центра", – рассказывает Дмитрук.

Еременко объясняет: в Украине появилось большое количество избирателей, которые разочаровались и в "старых", и в "новых" политиках, и теперь готовы присмотреться к местным партиям. Для примера, если раньше "прозападная партия" ("за" вступление в ЕС и НАТО) традиционно набирала около половину голосов, то сейчас – около 15%. Сторонники такой идеи остались, но теперь ищут другие политические силы, которые будут отображать их убеждения.

"Будет много попыток создать общенациональную политическую силу. Партии, которые получили результат, в одном-двух-трех городов – их будет много", – подытожил Еременко.

Политики идут за деньгами

Накануне выборов политики практически не заказывали исследований электоральных предпочтений, которые касаются облсоветов, но при этом практически все социологические центры изучали, кого украинцы будут выбирать в городские советы. Главная причина такой тенденции – деньги.

В рамках децентрализации львиная доля налогов остается на местах, здесь же принимают решения, как распоряжаться землей, давать ли разрешения на новое строительство, где и что ремонтировать, сколько средств и на что тратить. Появление такого ресурса усилило политическую конкуренцию.

Оказалось, что местным элитам выгоднее работать самостоятельно и никому не подчиняться, а не находиться в рамках общенациональной партии. Есть десятки городов, где мэры уже не первый год находятся у "руля", но при этом впервые выдвигаются самостоятельно со своей политической силой.

Какой будет явка

По данным опросов, 60% говорят, что они придут на выборы, но реальная цифра может быть значительно меньше, рассказывает OBOZREVATEL директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. "Мне кажется, что это завышенная оценка. Вряд ли будет больше 50%. На прошлых была 40%. Отношение к выборам будет видно по явке", – прогнозирует эксперт.

Такую же оценку озвучивает и Дмитрий Дмитрук. При этом он считает: из-за того, что изменилось законодательство, результаты выборов будут позже, чем на прошлых выборов. Если раньше для сверки была одна форма, сейчас их будет четыре. А это в разы затруднит процесс обработки и подсчетов результатов.

"Все, кто проводил опросы, говорят, что будут голосовать 60-70%. Мне представляется явка около 50%. Где погода хорошая, шансы дойти до участков увеличиться. К примеру, в Киеве сейчас хорошая погода. Был бы дождь, шансы были бы ниже", – добавляет Еременко.

В результате децентрализации роль региональных властей в Украине выросла. И такая тенденция, вероятно, продолжится. Теперь в руках мэров, глав ОТГ и местных советов не только бюджеты, но и свои политические силы, с программами, которые часто затрагивают и национальную политику. И от выбора украинцев 25 октября зависит не только ситуация в их подъездах, школах и больницах, но и будущее всей страны.