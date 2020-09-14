Зеленский: Беларусь может получить Майдан, если власть не пойдет на диалог

Беларусь может получить сценарий украинского Майдана, если власть откажется от диалога с народом.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung. Он подчеркнул, что "однозначно поддерживает белорусский народ".

Он отметил, что "люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия", поэтому важно не допустить кровопролития.

"Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана. Чего я еще не вижу – но я не специалист по Беларуси – так это символического лидера, вокруг которого люди могут сплотиться. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одной стране не разрешается вмешиваться во внутренние дела другой страны", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты против власти. Зеленский отметил, что подобные методы недопустимы в отношении собственного народа.