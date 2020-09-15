Зеленский анонсировал сроки новой встречи в 'нормандском формате'

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что новая встреча советников лидеров глав "нормандской четверки" состоится в течение 10 дней.

Об этом глава государства заявил во вторник, 15 сентября, на брифинге в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

"Не могу обещать, но, кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров "Нормандской четверки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", – отметил гарант.

Напомним, что 11 сентября состоялась встреча советников в "нормандском формате". Стороны обсудили режим тишины на Донбассе, обмен и доступ к пленным, а также новые раунды переговоров.

После завершения переговоров глава ОПУ Андрей Ермак сказал, что их главным результатом стало продление режима перемирия на Донбассе.

Представитель России, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в свою очередь заявил, что пока не видит оснований для проведения нового саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу советников в "нормандском формате".

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