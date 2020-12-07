Зеленский анонсировал реанимацию Совета регионального развития, созданного Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реанимировать Совет регионального развития.

Как говорится в заявлении главы государства на Facebook, возобновление работы Совета позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций и центральными органами власти.

"Мы должны продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей", – отметил Зеленский.

Он пригласил всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как всем вместе добиться такого качества жизни по всей стране, чтобы люди видели, что "децентрализация – успех Украины".

Скрин Facebook

Напомним, Совет регионального развития – это консультативно-совещательный орган при президенте Украины, который был образован пятым президентом Украины Петром Порошенко 21 апреля 2015 года.

Указом Зеленского от 18 декабря 2019 года был переименован в Совет развития общин и территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Верховная Рада приняла закон о завершении децентрализации в Украине.