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13 сентября • обновлено в 12:22
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Зеленский анонсировал новый этап переговоров с Путиным: что на кону

3.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового этапа переговоров с российской стороной.

Так, о будущих встречах и их формате гарант рассказал во время форума YES (Ялтинская европейская стратегия). (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, переговоры будут идти как в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, так и на встрече глав государств "нормандской четверки" (Франция, Украина, Германия, РФ). Последняя должна пройти до конца сентября.

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Владимир Зеленский на форуме YES в Киеве

Владимир Зеленский на форуме YES в Киеве

Скриншот с видео

Кроме того, Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки для следующего этапа обмена удерживаемых лиц с Россией.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский выступил с мощным посланием к европейским партнерам на конференции YES о Донбассе. Он призвал сохранить санкции против России из-за агрессии Москвы в Украине. Также президент заявил о необходимости завершить войну дипломатическим путем.

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Читайте все новости по теме "Форум YES" на OBOZREVATEL.

Темы
Форум YES Мирные переговоры в Минске Украинские политзаключенные в России Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
а россия заинтересована в обмене? один фиг в основном украинцев на украинцев меняют))
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70rus xxx
70rus xxx
Подождите,сейчас Цемах приедет на Донбасс,поновой поменяете.
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