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7 февраля • обновлено в 08:11
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Зеленский анонсировал "новые кадры" в Кабмине

3.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в правительстве могут появиться новые министры.

Об этом глава государства сообщил на брифинге в Киеве, 5 февраля, передает "Лига".

"Мы продолжаем вести практику – усиливать правительство. Сейчас подбираются еще новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономически", – отметил гарант.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Зеленский добавил, что на данный момент проводятся встречи с разными специалистами, которые проживают как в Украине, так и за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Рады поддержали увольнение министра развития общин и территорий Алены Бабак и сразу же назначило на ее место главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

Также, по словам источника, под угрозой увольнения оказался министр экономического развития Тимофей Милованов.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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