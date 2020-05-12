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12 мая • обновлено в 13:34
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Зеленский анонсировал новое смягчение карантина в Украине

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая ситуация с коронавирусом в государстве позволяет говорить о последующих этапах смягчения карантина.

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Впрочем, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, подчеркнул глава государства во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса с представителями Кабмина и правоохранительных органов. Позицию Зеленского обнародовали на сайте президента.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Сайт президента Украины

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", – заявил он.

Между тем, Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине уменьшается количество больных, которые обращаются к медикам с пневмонией. А премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, как Европа придерживается ослабленных ограничительных мер, для учета ее опыта Украиной при выходе из карантина.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
Место
Украина
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