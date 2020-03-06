Зеленский анонсировал "нормандскую" встречу с Путиным: названы сроки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце апреля может произойти еще одна встреча в "нормандском формате".

С соответствующим анонсом по этому важному событию он выступил во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки на Полтавщину. Об этом сообщает Укринформ.

Кроме этого, глава государства отметил, что сейчас идет работа над подготовкой к проведению уже в марте обмена пленными между Украиной и поддерживаемыми Россией "Л/ДНР".

Зеленский анонсировал еще одну встречу с Путиным в "нормандском" формате

"Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча "нормандская" в конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем", – заверил Зеленский.

Также президент напомнил, что уже 11 марта в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона в Минске передала список из более чем 200 фамилий для будущего обмена пленными с Россией.

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