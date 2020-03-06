Главная Новости
6 марта • обновлено в 15:15
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский анонсировал "нормандскую" встречу с Путиным: названы сроки

1.8т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце апреля может произойти еще одна встреча в "нормандском формате".

С соответствующим анонсом по этому важному событию он выступил во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки на Полтавщину. Об этом сообщает Укринформ.

Кроме этого, глава государства отметил, что сейчас идет работа над подготовкой к проведению уже в марте обмена пленными между Украиной и поддерживаемыми Россией "Л/ДНР".

Зеленский анонсировал еще одну встречу с Путиным в "нормандском" формате

Зеленский анонсировал еще одну встречу с Путиным в "нормандском" формате

"Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча "нормандская" в конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем", – заверил Зеленский.

Также президент напомнил, что уже 11 марта в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона в Минске передала список из более чем 200 фамилий для будущего обмена пленными с Россией.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
обмен нормандский формат
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
21
8
Смешно
5
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
знов хоче позавиляти пу в очі? може ще куди позавиля?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверно к этой встрече и прощупывается реакция на подачу воды в Крым.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
С чего бы, если рагули с прошлой ничего из обещанного не выполнили?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги