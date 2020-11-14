Зеленский анонсировал кадровые перестановки, а Стефанчук – закон о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки во власти, которые могут быть рассмотрены Верховной Радой. В свою очередь вице-спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, когда состоится голосование по законопроекту о референдуме.

В своем обращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента, глава государства пожелал народным избранникам и руководству ВР скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что парламентариям предстоит решить множество проблем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, речь идет о Конституционном суде, государственном бюджете и возможных кадровых перестановках.

"Всем депутатам, независимо от партии, желаю здоровья. В этом году в парламенте еще много работы: это и решение проблемы с Конституционным судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе. А потому никакие вирусы не должны помешать нам это сделать", – пояснил Зеленский.

В свою очередь вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что на следующей неделе может быть рассмотрен законопроект о всеукраинском референдуме.

Кроме него, запланировано рассмотрение проектов законов о системе общественного здоровья; виртуальных активах; защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; ряд инициатив для защиты населения во время карантина.

"Всего мы на следующей неделе запланировали к рассмотрению на разных стадиях более 100 законодательных актов, и поэтому надеюсь, что парламент, даже несмотря на то, что будут не все народные депутаты, сможет эффективно выполнить возложенную на него функцию", – подчеркнул Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины из-за ситуации с коронавирусом и заболевшими нардепами могут перенести часть пленарных заседаний. Также в ВР рассматривают вариант принятия постановления про отмену "карантина выходного дня".