Зеленский анонсировал изменение медреформы и назвал сроки

Министерство здравоохранения Украины должно до конца сентября представить новый формат продолжение медицинской реформы или ее изменения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. По словам президента Владимира Зеленского, у текущей медреформы есть свои преимущества.

"Плюсы есть – они на поверхности. Но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать – обычная арифметика", – отметил глава государства.

В ОПУ отметили, что уже определены ряд медицинских учреждений, что были на грани закрытия. Но эти медучреждения заново открывали, ремонтировали и оборудовали.

"Где-то закрывается тубдиспансер, где-то – психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем. Много остановили закрытий таких медицинских учреждений. Так и есть. Что-то не увидел Минздрав – и это правда. Все будет анализироваться: все, что нужно открыть, достроить, доремонтировать, доставить оборудование – поставлена ​​министру здравоохранения задачи. Он должен это сделать", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы назвали главную проблему медицины в стране.