Зеленская рассказала, как ее муж изменился за время президентства

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Зеленская не дает мужу политические советы

Первая леди Елена Зеленская считает, что ее муж Владимир Зеленский не очень изменился за время президентства.

Как сказала она в интервью НВ, все "заводские человеческие настройки" Владимира остались теми же.

"Как профессионал, думаю, он растет. Он очень быстро учится и вникает во все, над чем работает. Конечно, он стал более взвешен в решениях и в словах, потому что от этого зависит огромное количество людей. Может быть, в этой сфере он немного изменился", – отметила Зеленская.

При этом она заверила, что не дает мужу политические советы.

"Политические – нет. Я стараюсь не вникать в глубоко политические темы. Мне кажется, ему есть кому советовать", – добавила первая леди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее источники в Офисе президента подтвердили, что Зеленская может давать президенту советы, однако на его решения не влияет.

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