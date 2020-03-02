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2 марта • обновлено в 12:54
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Зеленская приняла участие в совещании по противодействию насилию: украинцы поддержали

1.3т
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Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в обсуждении промежуточных результатов функционирования национальной горячей линии по противодействию домашнему и гендерно обусловленному насилию.

Встреча состоялась вместе с министром социальной политики Юлией Соколовской и министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом. Также в рабочем совещании приняли участие представители проекта "Разорви круг" Фонда народонаселения ООН в Украине, говорится на официальном сайте президента.

Там напомнили, что официально горячая линия заработала 11 февраля. Старт онлайн-поддержки пострадавших на всеукраинском уровне Зеленская анонсировала 20 февраля, во время Международного форума "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия", организованного Фондом народонаселения ООН в Украине.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

president.gov.ua

"За неполный месяц на номер 1547 поступило более 1700 звонков. Средняя продолжительность разговора – 7 минут 22 секунды, и, как утверждают специалисты, она имеет тенденцию к росту. Время ожидания соединения с оператором колебался в пределах 11 секунд", – сказано в сообщении.

На сайте президента также отметили, что национальную горячую линию по противодействию насилию обслуживают 16 специалистов – психологов, социальных работников, юристов. На номер 1547 может обратиться каждый, кто страдает от насилия, и получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости – и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины.

"Этим вопросом никто не занимался!" Украинцы поддержали новую инициативу Зеленской

president.gov.ua

"Этим вопросом никто не занимался!" Украинцы поддержали новую инициативу Зеленской

president.gov.ua

Вместе с тем, на странице в Facebook Офиса президента Украины, пользователи начали оставлять слова поддержки первой леди. Они отмечали, что в Украине этим вопросом никто раньше серьезно не занимался.

"Этим вопросом никто не занимался!" Украинцы поддержали новую инициативу Зеленской

president.gov.ua

"Молодец, этим вопросом никто реально не занимался", "Молодец первая леди. Тема насилия в семьях остро стоит в стране", "Уважение первой леди за то, что занимается этой проблемой", – сказано в комментариях.

"Этим вопросом никто не занимался!" Украинцы поддержали новую инициативу Зеленской

Facebook / Офис президента Украины

"Этим вопросом никто не занимался!" Украинцы поддержали новую инициативу Зеленской

Facebook / Офис президента Украины

"Этим вопросом никто не занимался!" Украинцы поддержали новую инициативу Зеленской

Facebook / Офис президента Украины

"Этим вопросом никто не занимался!" Украинцы поддержали новую инициативу Зеленской

Facebook / Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января стало известно, что Владимир Зеленский назначил свою жену Елену членом совета по вопросам развития комплекса "Мистецький Арсенал".

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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