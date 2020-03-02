"Этим вопросом никто не занимался!" Украинцы поддержали новую инициативу Зеленской

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в обсуждении промежуточных результатов функционирования национальной горячей линии по противодействию домашнему и гендерно обусловленному насилию.

Встреча состоялась вместе с министром социальной политики Юлией Соколовской и министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом. Также в рабочем совещании приняли участие представители проекта "Разорви круг" Фонда народонаселения ООН в Украине, говорится на официальном сайте президента.

Там напомнили, что официально горячая линия заработала 11 февраля. Старт онлайн-поддержки пострадавших на всеукраинском уровне Зеленская анонсировала 20 февраля, во время Международного форума "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия", организованного Фондом народонаселения ООН в Украине.

Елена Зеленская president.gov.ua

"За неполный месяц на номер 1547 поступило более 1700 звонков. Средняя продолжительность разговора – 7 минут 22 секунды, и, как утверждают специалисты, она имеет тенденцию к росту. Время ожидания соединения с оператором колебался в пределах 11 секунд", – сказано в сообщении.

На сайте президента также отметили, что национальную горячую линию по противодействию насилию обслуживают 16 специалистов – психологов, социальных работников, юристов. На номер 1547 может обратиться каждый, кто страдает от насилия, и получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости – и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины.

president.gov.ua

president.gov.ua

Вместе с тем, на странице в Facebook Офиса президента Украины, пользователи начали оставлять слова поддержки первой леди. Они отмечали, что в Украине этим вопросом никто раньше серьезно не занимался.

president.gov.ua

"Молодец, этим вопросом никто реально не занимался", "Молодец первая леди. Тема насилия в семьях остро стоит в стране", "Уважение первой леди за то, что занимается этой проблемой", – сказано в комментариях.

Facebook / Офис президента Украины

Facebook / Офис президента Украины

Facebook / Офис президента Украины

Facebook / Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января стало известно, что Владимир Зеленский назначил свою жену Елену членом совета по вопросам развития комплекса "Мистецький Арсенал".

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