"Два дня в зоне турбулентности": Зеленская объяснилась за внезапное исчезновение в Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская объяснилась за свое резкое исчезновение в сети и опровергла слухи о том, что удалила аккаунт.

На своей странице в Facebook она отметила, что последние дни не общалась с подписчиками, поскольку ее заблокировали за повышенную активность.

Напомним, Зеленская завела официальную страницу в соцсети 27 января, однако уже под первым постом на нее обрушился шквал критики. Вероятно, из-за слишком резкой активности новой страницы ее и заблокировали. Пользователи, в свою очередь, заподозрили, что супруга президента удалилась, не выдержав критики.

Елена Зеленская "Главком"

"Моя новосозданная страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А 30 января из-за зафиксированной "повышенной подозрительной активности" профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь", – отметила Зеленская на странице Ze_Live_News и продублировала пост со своей официальной страницы о питании школьников в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

первая леди Елена Зеленская появилась на своем новом рабочем месте. Так, 27 января состоялось заседание нового состава совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил свою супругу членом совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал" 13 января.

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