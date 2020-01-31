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31 января • обновлено в 10:31
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"Два дня в зоне турбулентности": Зеленская объяснилась за внезапное исчезновение в Facebook

1.3т
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Первая леди Украины Елена Зеленская объяснилась за свое резкое исчезновение в сети и опровергла слухи о том, что удалила аккаунт.

На своей странице в Facebook она отметила, что последние дни не общалась с подписчиками, поскольку ее заблокировали за повышенную активность.

Напомним, Зеленская завела официальную страницу в соцсети 27 января, однако уже под первым постом на нее обрушился шквал критики. Вероятно, из-за слишком резкой активности новой страницы ее и заблокировали. Пользователи, в свою очередь, заподозрили, что супруга президента удалилась, не выдержав критики.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

"Главком"

"Моя новосозданная страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А 30 января из-за зафиксированной "повышенной подозрительной активности" профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь", – отметила Зеленская на странице Ze_Live_News и продублировала пост со своей официальной страницы о питании школьников в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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