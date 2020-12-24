Зеленская дала большое интервью об изменившемся муже и новом доме: главные тезисы

Первая леди Украины Елена Зеленская дала большое интервью, в котором рассказала о том, как ей живется на государственной даче, о переменах, которые произошли с ее мужем в статусе президента и о критике в свой адрес.

Также супруга главы государства поделилась с украинцами своими наблюдениями за тем, как она может влиять на него. OBOZREVATEL собрал главные тезисы беседы журналистов с женой украинского лидера.

Зеленская призналась, что согласилась переехать жить в резиденцию президента в Конча-Заспе только под натиском уговоров службы охраны. По словам первой леди, она не считает это место своим домом.

"Это же не дом. С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла пере­ехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности... Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать", – сказала жена президента.

Рассказывая о новом жилье, она призналась, что изначально была недовольна его внешним видом и размерами.

"Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили стены в серый цвет", – отметила первая леди Украины.

По словам Зеленской, ее муж в новом статусе изменился только с профессиональной точки зрения, но не как человек.

"Как профессионал, думаю, он растет. Он очень быстро учится и вникает во все, над чем работает. Конечно, он стал более взвешен в решениях и в словах, потому что от этого зависит огромное количество людей. Может быть, в этой сфере он немного изменился", – рассказала жена главы государства.

Также она заверила, что никогда не дает ему политических советов и даже пытается не вникать в подобные темы.

Первая леди откровенно рассказала о том, что может влиять на поведение своего мужа. Так, она озвучивает ему свое недовольство определенными решениями или поступками и может смело выражать собственное мнение.

"Но это не значит, что он примет какое‑то решение из‑за того, что я что‑то в интернете прочитала... Он все равно примет решение такое, как ему нужно", – уверяет Зеленская.

Зеленская отметила, что спокойно реагирует на критику своего стиля, поскольку не стремится нравиться абсолютно всем. Вместе с тем, добавила она, ее огорчает, когда люди переходят на личности или демонстрируют негативные эмоции беспочвенно.

"Нельзя сказать, что цель моей жизни – нравиться всем. Конечно, не хочется, чтобы тебя обзывали. Это не очень приятно. Некоторые моменты я могла просчитать, я знала, что "ой, сейчас будет". Тогда это весело. А когда просто на ровном месте, ты думаешь: а зачем это делают?" – заявила Зеленская.

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