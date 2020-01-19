Зеленский встретил траурный борт из Ирана: фото с места событий

Президент Украины Владимир Зеленский с другими представителями руководства страны встретил в воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь" борт с телами погибших в катастрофе самолета "МАУ" в Иране.

Самолет приземлился в 11:05 под звуки траурного марша (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме Зеленского на мероприятии присутствовали глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава СБУ Иван Баканов и другие.

Зеленский встретил борт с жертвами авиакататстрофы Скриншот из видео

Зеленский встретил борт с жертвами авиакататстрофы Скриншот из видео

Зеленский встретил борт с жертвами авиакататстрофы Скриншот из видео

Зеленский встретил борт с жертвами авиакататстрофы Скриншот из видео

Зеленский встретил борт с жертвами авиакататстрофы Скриншот из видео

Зеленский встретил борт с жертвами авиакататстрофы Скриншот из видео

Зеленский встретил борт с жертвами авиакататстрофы Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) погибли 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.

19 января их полет окончательно закончится. Тела погибших украинцев доставили в аэропорт "Борисполь". Там пройдет церемония прощания.

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