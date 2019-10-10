Главная Новости
10 октября • обновлено в 21:23
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Назовите фамилию!" Зеленский огрызнулся на вопрос журналистки о должностях для "95 квартала"

16.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за вопроса журналистки о том, сколько он еще будет назначать на государственные должности родственников и одноклассников актеров "95 квартала".

Он довольно резко ответил на эту претензию во время пресс-марафона 10 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Кого я назначил из родственников? Это очень серьезный вопрос! Вы 30 лет прожили в стране кумовства и сейчас говорите вещи, после которых я должен встать и уйти! Кого из родственников я назначил? Назовите фамилию моего родственника, которого я назначил! Благодарю вас за блиц", – отрезал президент, игнорируя уточнение журналистки о том, что она говорит не о его родственниках, а о близких творческих партнерах главы государства.

Новости
Жена главы Минюста получила высокую должность в Кабмине: что известно о назначении

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
95 Квартал
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
117
12
Смешно
1
Интересно
17
Печально
25
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Правда глаза режет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Порохоботовским журнашлюхам лишь бы насрать - мрази конченые. ЗЕ КРАСАВА!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Воронов Сергей
Воронов Сергей
а пусть назовет фамилию не со своего "квартала" - мужья, жены, друганы...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel