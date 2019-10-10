"Назовите фамилию!" Зеленский огрызнулся на вопрос журналистки о должностях для "95 квартала"

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за вопроса журналистки о том, сколько он еще будет назначать на государственные должности родственников и одноклассников актеров "95 квартала".

Он довольно резко ответил на эту претензию во время пресс-марафона 10 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Кого я назначил из родственников? Это очень серьезный вопрос! Вы 30 лет прожили в стране кумовства и сейчас говорите вещи, после которых я должен встать и уйти! Кого из родственников я назначил? Назовите фамилию моего родственника, которого я назначил! Благодарю вас за блиц", – отрезал президент, игнорируя уточнение журналистки о том, что она говорит не о его родственниках, а о близких творческих партнерах главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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