"Назовите фамилию!" Зеленский огрызнулся на вопрос журналистки о должностях для "95 квартала"

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за вопроса журналистки о том, сколько он еще будет назначать на государственные должности родственников и одноклассников актеров "95 квартала".
Он довольно резко ответил на эту претензию во время пресс-марафона 10 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Зеленский
Скриншот видео
"Кого я назначил из родственников? Это очень серьезный вопрос! Вы 30 лет прожили в стране кумовства и сейчас говорите вещи, после которых я должен встать и уйти! Кого из родственников я назначил? Назовите фамилию моего родственника, которого я назначил! Благодарю вас за блиц", – отрезал президент, игнорируя уточнение журналистки о том, что она говорит не о его родственниках, а о близких творческих партнерах главы государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 мая Зеленский подписал указ о назначении своего друга детства, руководителя студии "Квартал 95" Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. Позже он возглавил ведомство.
Своим первым помощником Зеленский назначил друга и бизнес-партнера Сергея Шефира.
Также в Верховную Раду прошел соратник Зеленского по "95 кварталу" Юрий Корявченков (Юзик).
Кроме того известно, что в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа" прошел Александр Завитневич. Он является мужем одноклассницы президента Владимира Зеленского.
А муж главного бухгалтера студии "Квартал 95" Алексей Пашков стал директором Департамента стратегической разведки ГУР, перепрыгнув 10 должностей за два месяца.
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