Зе-перепис тварин України з розвиненою нервовою системою, або "Нова тендерна палата для домашніх тварин"

Николай Томенко Политика 11:54, 7.09.2020 Обновлено: 15:47, 7.09.2020

Як відомо, вже другий Уряд Зеленського відмовляється від проведення обов`язкового, відповідно до настанов ООН та чинного законодавства, перепису населення.

Нагадаю, що перший і останній перепис в незалежній Україні відбувся в 2001 році.

Натомість, група депутатів із Слуги Народу разом із депутатами ОПЗЖ, Батьківщини та Довіри зареєстрували законопроект про обов`язковий перепис тварин в Україні.

В даному Законопроекті містяться корисні норми щодо захисту тварин, але найголовніше - він передбачає обов`язкову ідентифікацію домашніх тварин через реєстрацію приватним посередником, звісно на платних умовах!

Експерти відзначають, що головним лобістом цієї "нової тендерної палати для тварин" є один із лідерів партії За майбутнє Антон Яценко.

Ідеологи обов`язкового платного перепису тварин у статті 1 так позначають тих, хто підлягає ідентифікації шляхом реєстрації:

"Тварини - живі організми царства тварин за біологічною систематикою з розвиненою нервовою системою, здатні відчувати: сільськогосподарські, домашні, дикі, безпритульні (бездоглядні),лабораторні, тощо..."

Отож, перелік тварин, які підлягають обов`язковій ідентифікації та реєстрації визначає КМУ, а проводять їх "агенти з ідентифікації тварин через автоматизовані бази даних тварин..."

Звичайно, автори законопроекти передбачили і певні пільги у справі реєстрації для ветеранів, інвалідів та малозабезпечених...

Ну не "політичні тварини"?!

Вибачте, що слово тварини вживаю в негативному контексті!

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