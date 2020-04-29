Зе-ідеологія, або Що означає думати тактично
Команда Зеленського продовжує придумувати ідеологію для партії, щоб народ її активно підтримував.
Спочатку вони були лібертаріанцями. (Це як ліберали, але ще круче).
Потім вони рушили до соціалізму.
А нині вони "за будь-який підходящий інструмент в конкретній ситуації", - пояснює очільник партії Корнієнко.
Він розшифровує: у земельному питанні - праві націоналісти, у питанні економіки й ринків - ліберали, а під час пандемії - соціалісти.
Між іншим, Гітлер теж у свій час шукав свою партійну ідеологію між націоналізмом і соціалізмом, а починав з лібералізму.
"Ми могли назвати себе Ліберальна партія. Але вирішили назватися націонал-соціалістами", - писав Гітлер. Але це так, історичний відступ.
А взагалі, це біда коли влада не знає, що будує. І вже трагедія, коли й не хоче знати, що будувати.
Нагадаю слова ще одного політичного класика - Зеленського, в якого "немає часу думати стратегічно, тому він думає тактично". Його тактичне думання, щоправда, вже порушує Конституцію та Закони, оскільки Президент двічі пропустив представлення свого стратегічного думання для народу і країни. Він мусив представити своє позачергове послання на першому засіданні нової Верховної Ради 29 серпня 2019 року та виступити із щорічним посланням до 31 березня 2020 року!
А нині наша рідна держава продовжує жити тактично від одного до іншого відеозвернення Президента, від вечора дня сьогоднішнього до вечора дня прийдешнього!