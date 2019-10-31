"Такая грусть на лице!" В России озаботились состоянием Зеленского

В России заявили, что мешки под глазами президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его серьезной усталости.

Такое мнение высказала психолог и физиогномист Светлана Филатова, передает НСН. Такие же "симптомы", по ее словам, наблюдалась и у пятого украинского лидера Петра Порошенко в конце его президентского срока.

"Он [Зеленский] очень озабочен, озадачен, и такая грусть на лице, усталость, глаза запали. Ужасно смотреть на него", – сказала Филатова.

Владимир Зеленский Скрин видео

У Порошенко, как рассказала она, мешки были "круговыми – это самый плохой вариант".

Филатова добавила, что Зеленского ожидает то же самое, поскольку уже сейчас в выражении его лица видна безнадежность.

Владимир Зеленский Скрин видео

Психолог проанализировал мешки под глазами Зеленского и пришел к неутешительному выводу: "Он очень озабочен, озадачен, и такая грусть на лице, усталость, глаза запали". Еще добавил, что у Порошенко под конец срока тоже появились жуткие мешки — из-за грусти, сожаления и усталости pic.twitter.com/yiAxKX9djH — Лента.ру (@lentaruofficial) October 31, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что Зеленский устал от негатива и очень болезненно его воспринимает в свой адрес.

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