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1 ноября • обновлено в 00:34
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"Такая грусть на лице!" В России озаботились состоянием Зеленского

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В России заявили, что мешки под глазами президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его серьезной усталости.

Такое мнение высказала психолог и физиогномист Светлана Филатова, передает НСН. Такие же "симптомы", по ее словам, наблюдалась и у пятого украинского лидера Петра Порошенко в конце его президентского срока.

"Он [Зеленский] очень озабочен, озадачен, и такая грусть на лице, усталость, глаза запали. Ужасно смотреть на него", – сказала Филатова.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

У Порошенко, как рассказала она, мешки были "круговыми – это самый плохой вариант".

Филатова добавила, что Зеленского ожидает то же самое, поскольку уже сейчас в выражении его лица видна безнадежность.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что Зеленский устал от негатива и очень болезненно его воспринимает в свой адрес.

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Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
политика
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