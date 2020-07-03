Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок назвал заявления генпрокурора Ирины Венедиктовой о так называемом "дела Семочко", ложью и манипуляцией.

На своей странице в Twitter он напомнил, что при назначении первого заместителя Службы внешней разведки не было ни фактов нанесенного государственному бюджету ущерба, ни разглашения государственной тайны.

"Заявления Венедиктовой о нанесении мной через выполнение указа Порошенко о назначении Семочко материального ущерба и разглашения государственной тайны является ложью и манипуляцией. Так она прикрывает свои позорные действия и несоответствие занимаемой должности", – написал Божок.

Он сообщил, что многочисленными решениями судов давно установлено, что заработная плата за выполненную работу не является ущербом. По бухгалтерскому учету Службы внешней разведки Украины за определенное время не только не зафиксировано убытков, но и имела место экономия зарплатного фонда.

"Разглашение государственной тайны в СВРУ также не может быть в природе, поскольку военнослужащий Семочко как сотрудник СБУ на момент перехода на военную службу в СВР уже давно имел действующий допуск к гостайне высокого уровня", – отметил заместитель министра иностранных дел.

Он также напомнил, что адвокат Наталья Дрыгваль назвала действия Венедиктовой "незаконными, непрофессиональными и смешными", а инициированное против Божко дело "позором украинской прокуратуры".

Заявления Венедиктовой о "деле Семочко" – ложь и манипуляция, – Божок Twitter / Yehor Bozhok

Как писал OBOZREVATEL, адвокат Божко Наталья Дрыгваль предоставила детальную информацию по делу. Она отметила, что ОГП незаконно вынес ее подзащитному подозрение в совершении преступления.

"Дипломату инкриминируют выполнения на предыдущей должности указом президента Украины о назначении Семочко на должность первого заместителя руководителя украинской разведки. Но никаких оснований, более того – ни одного решения суда или действующего президента Украины о признании этого указа незаконным в природе не существует. Необоснованность обвинений в адрес Божко уже установлено судом во всех инстанциях", – подчеркнула адвокат.

Дрыгваль сообщила, что заявления Венедиктовой о нанесении Божко материального ущерба и якобы разглашение государственной тайны является ложью и манипуляцией.

"Что в этой ситуации действительно серьезно, так это то, что высшее должностное лицо в украинской прокуратуре прибегает к откровенным манипуляциям, чтобы прикрыть свое несоответствие занимаемой должности", – сказала адвокат.

Также юрист добавила, что относительно письма бывшего главы СВРУ Евдокимова, на чем базируется генпрокурор, то уже подано заявление о преступлении из-за введения в заблуждение правоохранительных органов.