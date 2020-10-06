Заявление по итогам саммита Украина-ЕС: полный текст

По итогам саммита Украина-ЕС, который прошел 6 октября в Брюсселе, его участники подписали совместное заявление.

Полный текст опубликован на сайте официального-интернет представительства президента Украины.

1. Мы собрались сегодня, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и предусмотренной ею углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (СА/УВЗСТ). Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства. ЕС подчеркнул свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

2. О прочности наших отношений свидетельствует единство, солидарность и взаимная преданность, продемонстрированные в условиях пандемии COVID-19. ЕС и Украина совместно борются с коронавирусом и его последствиями, которые являются беспрецедентным вызовом для систем здравоохранения и экономики как государств-членов, так и Украины. Мы отметили важность усиления нашей готовности и способности реагировать, обмениваться информацией в свободном, прозрачном и оперативном режиме и совершенствовать международный ответ, в частности через соответствующие международные организации, такие как ВОЗ, опираясь на опыт мирового реагирования. Мы выразили готовность сотрудничать над обеспечением доступа к будущей вакцине против COVID-19 как глобального общего достояния по доступным ценам. Мы признали, что глобальная солидарность, сотрудничество и эффективный мультилатерализм, как никогда, необходимы для победы над вирусом, а также для обеспечения устойчивого экономического восстановления. Пакет поддержки в размере 190 млн евро и программа макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, которую ЕС мобилизовал для Украины для преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономического воздействия, значительно превышает помощь, оказанную другими партнерами. Мы отметили благодарность руководства и граждан Украины за оказанную помощь.

3. Мы подтвердили нашу приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижение реформ и содействие устойчивому экономическому росту, поддержки "зеленой" и цифровой трансформации и повышения устойчивости. Мы обсудили имплементацию Соглашения об ассоциации с момента вступления в силу в сентябре 2017 после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года.

4. В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации. Мы согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и в связи с этим подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств. Мы приветствовали уже достигнутые результаты по имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 65% с начала ее применения в январе 2016 года, благодаря чему ЕС на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Украины.

5. Мы подтвердили приоритетность поддержания макроэкономической стабильности Украины, соблюдения обязательств перед МВФ и реализации всех среднесрочных условий, согласованных в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, включая сильный и независимый Национальный банк Украины.

6. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий. Мы приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации. Мы приветствовали начало работы Высшего антикоррупционного суда. Мы договорились о важности ускорения и усиления усилий по реформам, в частности судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого отбора добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечение сильных и независимых антикоррупционных институтов. Мы приветствовали возобновленное обязательство Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизацию"). В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине.

7. ЕС подтвердил свою продолжающуюся весомую поддержку Украины и ее обусловленность эффективным внедрением реформ и политических мероприятий. Основываясь на успешных украинских реформах и международной поддержке после Революции Достоинства, ЕС объявил о новых программах по поддержке сельского хозяйства, местного микропроизводства, малых и средних предприятий (МСП), в том числе за счет кредитования в местной валюте, гражданского общества, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды и климатической деятельности, а также о конкретной поддержке востока Украины. ЕС также продолжает поддерживать Украину в вопросах децентрализации, укрепления местного самоуправления и в усилении борьбы с коррупцией. Мы приветствовали подписание финансовых соглашений в рамках Инструмента европейского соседства относительно востока, гражданского общества и климата.

8. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, среди прочего, путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности с целью укрепления устойчивости Украины. Мы подчеркнули важную роль, которую играют гражданское общество, молодежь и независимые СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, а также в контексте дезинформационных кампаний против ЕС и Украины, в частности, со стороны России. ЕС и Украина договорились начать формат кибердиалогив. Мы также отметили важность активизации сотрудничества в сфере Общей политики безопасности и обороны (СПБО) и согласования общей внешней политики и политики безопасности, приветствуя по этому поводу участие Украины в миссии EUFOR Althea. Кроме того, мы признали важную роль, которую играет Группа поддержки Европейской комиссии для Украины (SGUA) и Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности (EUAM), в том числе благодаря ее региональнму присутствию в Украине и новом региональном офисе в Мариуполе.

9. Мы приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины. Мы отметили важность продолжать выполнять критерии либерализации визового режима и ускорять соответствующие усилия по реформам. Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия.

10. Мы ожидаем дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации в следующих областях:

В цифровой сфере мы приняли к сведению осуществленную на месте оценку выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации / УВЗСТ. Мы также обсудили привлечение ЕС к дальнейшей поддержке Украины и ее институтов в приближении к Единому цифровому рынку для получения всех преимуществ Соглашения об ассоциации. Мы договорились подготовить до конца 2020 года совместный рабочий план сотрудничества между ЕС и Украиной относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможной сделки, которая должна базироваться на приближении к законодательству и стандартам ЕС.

Мы приветствовали прогресс по обновлению приложений к Соглашению об ассоциации относительно телекоммуникаций, окружающей среды, климата и финансового сотрудничества. Приветствуя стремление Украины приблизить свою политику и законодательство к Европейскому зеленому курсу, мы отметили важность прогресса в выполнении обязательств Украины в области изменения климата, окружающей среды, морской экосистемы, образования, энергетики, транспорта и сельского хозяйства на основе имеющихся секторальных диалогов и договорились о целевом диалоге относительно необходимых шагов в этих сферах.

Мы признали важность полного соблюдения обязательств в части УВЗСТ, в частности в сферах прав интеллектуальной собственности, государственных закупок, защиты торговли, санитарных и фитосанитарных стандартов с целью построения открытого и предсказуемого делового и инвестиционного климата в Украине. Мы договорились о дальнейшем обсуждении и изучении путей улучшения имплементации УВЗСТ с целью дальнейшего развития и содействия двусторонней торговле.

Мы приветствовали начало миссии по предварительной оценке готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

ЕС также приветствовал готовность Украины присоединиться к будущей Рамочной программе исследований и инноваций ЕС "Горизонт Европа" и Программы EU4Health, что станет важным фактором для "зеленого" и цифрового восстановления после пандемии COVID-19.

Мы напомнили о важности и подтвердили наше обязательство заключить Соглашение об общем авиационном пространстве в ближайшую возможную дату.

Мы подтвердили роль Украины как стратегической транзитной страны для газа и приветствовали соглашение о транзите газа в ЕС после 2019 года. Мы подчеркнули важность проведения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по укреплению европейской энергетической безопасности. Мы отметили важность сотрудничества Украины с ЕС с целью ее интеграции в энергетический рынок ЕС на основе эффективной имплементации обновленного приложения XXVII к Соглашению об ассоциации, а также координации дальнейших шагов по интеграции рынков газа и электроэнергии.

Мы договорились улучшить сообщение между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства в целях содействия торговле, дальнейшего развития безопасных и устойчивых транспортных связей и поддержания контактов между людьми.

Мы приветствовали участие Украины в программах ЕС и подчеркнули важность программы "Эразмус +" для образования, обучения, молодежи и спорта, а также программы Creative Europe для культуры. Мы рассчитываем на активизацию соответствующего сотрудничества в рамках текущих и будущих программ.