Заявление Ирана об отказе платить компенсацию МАУ было ошибкой перевода, – Енин

Енин заявил, что отказ иранского представителя выплатить компенсацию МАУ мог быть ошибкой перевода.

Заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани об отказе иранской стороны платить компенсацию авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за сбитый самолет было либо ошибочно переведено, либо вырвано из контекста.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он подчеркнул, что заявление не является официальной позицией иранского правительства.

"Я связался с заместителем министра иностранных дел Ирана и получил четкий ответ, что господин Сулеймани не уполномочен делать такие заявления от имени правительства", – сообщил Енин.

Он добавил, что самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, однако это не освобождает иранскую сторону от выплаты компенсации.

"С иранской стороной мы договорились, что вопрос выплаты компенсации МАУ будет одним из вопросов для обсуждения во время ближайшего раунда переговоров", – сказал Енин

Также он добавил, что предварительно, следующий раунд переговоров состоится в середине октября.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Иран отказался выплатить компенсацию "Международным авиалиниям Украины" за сбитый в январе самолет, потому что лайнер был застрахован европейскими фирмами. Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.

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