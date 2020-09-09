Заявление террористов "ДНР": Зеленский разрешил генерал-майору ВС РФ Руслану Якубову (Вахитову) "инспектировать" позиции 503-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины!

Завтра всю украинскую армию собираются опозорить. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил: "Наши переговорщики буквально додавили украинскую сторону, что есть необходимость в совместном инспектировании с участием наших представителей. Поэтому завтра запланирована совместная инспекция с ОБСЕ, с нашими представителями, чтобы была возможность посмотреть на месте, указать на данные нарушения, которые должны быть исправлены".

Пушилин сообщил об операции с ОБСЕ. Telegram террористов

На позиции комбата Вадима Сухаревского, который первым в истории дал приказ стрелять по российским оккупантам в апреле 2014-го, впервые в истории войны Главнокомандующий Зеленский по согласованию с "участниками консультаций" направляет "инспектора" – российского генерала Руслана "Якубова"! "Якубов" – это имя прикрытия генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, вот он в базе "Миротворца". Генерал-майор Вахитов проверит, не нарушают ли защитники Украины условия "прекращения огня" с Россией! И если Вахитов согласится, что украинцы не нарушают, то тогда 1-й армейский корпус ВС РФ обещает не стрелять!

К чему приведет решение Зеленского?

1. Полное обнуление требования Украины к РФ выполнить условия Минских соглашений и освободить Дебальцево и другие районы, захваченные РФ в нарушение Минских соглашений.

2. Даже Пушилин (Пушилин!) может "додавить" президента Украины простой угрозой начать боевые действия.

3. Руководство страны вступил в близкие контакты с врагом ради поддержки на выборах пророссийского электората, и не отдает отчет, что эти действия наносят тяжелый урон национальной безопасности.

Президент просто не понимает последствий этого позорного решения. Это подрывает авторитет государства, это позорит нас на весь мир, это отбрасывает Украину на переговорах.

Генерал Вахитов может посетить украинские позиции только в одном случае - если его там застрелят или разорвет миной. Все другие варианты станут позором исторического значения.

В условиях предательских действий Офиса президента, остается надеяться только на патриотизм украинских военных в спецслужбах и в армии.

Спасибо блогеру Necromancer за детальное освещение этой российской провокации: