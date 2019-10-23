"Завоевали право на свободу слова!" "ЕС" выиграла суд у канала Медведчука

Политическая партия "Европейская солидарность" выиграла судебное дело по иску телеканала "News One" по защите деловой репутации и отстояла право народных депутатов и фракций в Верховной Раде на свободу выражения собственной позиции.

Об этом заявили на сайте пресс-службы политсилы. Так, кассационный суд в составе Верховного суда определил, что формулировки, которые были использованы в заявлении фракции, об антигосударственных и антиукраинских высказываниях и фактах, которые ретранслирует телеканал "News One", а также о соответствии риторики СМИ к "темникам Кремля" и месседжей российской пропаганды, являются оценочными суждениями и не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала.

В пресс-службе отметили, что в этом деле, "Европейская солидарность" выиграла все три судебные инстанции. В судебных решениях подтверждено право фракции политической партии и ее спикеров на собственную точку зрения относительно процессов, которые происходят в стране.

"ЕС" выиграла суд у канала "News One"

Кроме этого, суд отметил, что заявления фракций в Верховной Раде по оценке деятельности институтов защищены статьей 80 Конституции Украины, согласно которой народные депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

""Европейская солидарность" является партией, которая придерживается европейских принципов демократии и свободы слова, и будет отстаивать право каждого на возможность реагировать на любые процессы, происходящие в стране", - отметили в пресс-службе политсилы.

"ЕС" выиграла суд у канала "News One"

"ЕС" выиграла суд у канала "News One"

Как писал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" обвинила провластный телеканал "1+1" в распространении ложной информации о пятом президенте Украины Петре Порошенко.

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