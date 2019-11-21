Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": вскрылся вопиющий нюанс

Нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова, у которого нашлась судимость за изнасилование несовершеннолетней, не смогут исключить из фракции "СН".

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Совета VIII созыва, экс-заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам Регламента и организации работы парламента Олег Куприенко, передает УНН.

По его словам, регламент Рады не предусматривает "приостановление" членства во фракции партии.

Роман Иванисов Гордон

"Если народный депутат самостоятельно выходит из фракции, если он мажоритарщик – ему ничего за это не будет, если он списочник – решением съезда партии его лишат мандата", – сказал он.

Однако добавил, что все возможно, если на это будет политическая воля руководства государства.

"Если фракция исключит из фракции, тогда человек остается народным депутатом, но он уже не член фракции", – подчеркнул Куприенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания человека за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости в Иванисов.

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