Зависит от народа: глава "Голоса" указал Зеленскому на проблему с референдумами

Для проведения референдумов в Украине президент Владимир Зеленский должен иметь четкую стратегию и планы, иначе они могут навредить.

Такое мнение выразил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью НВ, заявив, что президент старается принимать решения исходя из мнения украинцев, чтобы понравиться им.

"Практика соцопросов и референдумов работает там, где правительство и президент имеют стратегию и ряд решений, которые они соцопросами и референдумом проверяют на поддержку. Делать наоборот, спрашивая у народа, что важно, и исходя из этого строить политику в стране – практика неудачная и хаотичная", – считает нардеп.

"Вопросы повестки дня определяются не их важностью, а тем, насколько они популярны или не популярны у народа", – возмутился он.

Владимир Зеленский ОП

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рахманин объяснил, почему в Украине "война против Зеленского", призвав президента "не заигрывать с агрессором".

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