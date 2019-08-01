"Зависим от Кремля!" Портников объяснил, зачем Зеленский нужен Лукашенко

Смысла в переговорах президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко не существует.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", отметив, что, их встреча стала одним из приоритетов для нового украинского главы.

"Точно также, как сам Зеленский не многое может изменить в политике, потому как зависит от поддержки США и помощи Запада, Лукашенко не способен на серьезные шаги - потому что полностью зависим от Кремля. Прежде всего экономически", - написал он.

По словам журналиста, разговоры с украинскими президентами - как и поездки в Китай или Венесуэлу – Лукашенко всегда использовал для того, чтобы выгодно продать Москве свой суверенитет.

Лукашенко и Зеленский

"Свои контакты с украинским коллегой Лукашенко будет демонстрировать в качестве очередного доказательства способности принимать самостоятельные решения и действовать вопреки Москве. Но как только сможет обменять эту самостоятельность на деньги из России - о Зеленском в Минске больше не будут вспоминать. Зачем он нужен, раз денег не дает?" - подчеркнул Портников.

Он пояснил, что нужно понять простую вещь: Лукашенко не предотвращает российского нападения с территории Беларуси, это очередная украинская иллюзия.

По словам журналиста, Путин не нападает с территории Беларуси не потому, что ему мешает Лукашенко, а потому, что это не нужно самому Путину.

"Со стороны Черниговской области Путин ведь тоже не нападает, правда? Путину сегодня вполне выгоден статус Беларуси как государства-сателлита - поэтому с ее территории не будут совершаться никакие действия по отношению к Украине или другим странам. Пока что не будут совершаться. И Путин нападает там, где есть достаточное число населения и представителей местной элиты, которые способны поддержать агрессию. Все достаточно просто, все зависит на самом деле от самих украинцев и их готовности к сопротивлению. Лукашенко тут совершенно не причем", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Они отметили важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как аграрное производство и пищевая промышленность, транспорт и транзит.

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