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25 ноября • обновлено в 10:14
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Завели три дела: "слугу народа" уличили в "уголовке"

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Против народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко заведено три уголовных дела. В них фигурируют компании парламентария, причастные к коррупционным схемам.

Об этом на своей странице в Facebook написала Елена Лукаш – экс-министр юстиции времен Виктора Януковича.

"Расскажу вам одну из историй под названием "новые лица". Она про Горбенко Руслана Александровича, номер 109 в списке слугиных детей. Этот ЗЕ-депутат на момент избрания возглавлявший ООО "Інтершина УА", является соучредителем ООО "Інтершина УА" (ЄДРПОУ 39305530) и ООО "Інтергума-2010" (ЄДРПОУ 37287709). И его юрлица фигурируют в трех уголовных делах", – написала скандальная соратница беглого экс-президента.

По ее словам, первое уголовное дело расследует Национальное антикоррупционное бюро. Оно связано с тем, что в 2015 и 2016 годах комитетом по конкурсным торгам УГП "Укрпочта" были проведены открытые торги на закупку шин и другой резины. В торгах победили фирмы Горбенко ООО "Інтершина УА" и ООО "Інтергума-2010".

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Как отмечает Лукаш, у правоохранителей возникли сомнения в законности как торгов, так и цены. Ведь цена победителей конкурса для госпредприятия завышена на 15-20%, что нанесло существенный ущерб бюджету.

Что касается второго уголовного дела, то его расследует СБУ в Запорожской области. Речь идет о подозрении в государственной измене. В этом скандале снова фигурирует фирма нардепа Горбенко.

Руслан Горбенко

Руслан Горбенко

"Суть дела вот в чем. Одно предприятие заключило с госбанком "Укрэксимбанк" кредитный договор на сумму, эквивалентную 1 079 845 837,07 гривен. И обеспечило кредит залогом. Кредит предприятие не вернуло, а залог исчез. И следствие полагает, что совершена государственная измена, то есть ряд умышленных противоправных действий, путем предоставления иностранным коммерческим организациям помощи в ущерб экономической безопасности Украины, путем вывода кредитных средств, предоставленных государственным банком АО "Укрэксимбанк" (100% уставного капитала принадлежит государству) на основании кредитного договора, а также растраты имущества, находящегося в ипотеке (залоге) государственного банка", – объясняет Лукаш.

Она добавила, что, согласно информации, полученной путем временного доступа к вещам и документам, в Государственной фискальной службе Украины установлено, что часть движимого имущества, находящегося в залоге АО "Укрэксимбанк" было отправлено через границу предприятием Горбенко ООО "Інтершина УА" в адрес ОАО "Белшина" (Республика Беларусь).

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Третье уголовное дело против компании Горбенко расследуется следственным отделом Бориспольского отдела полиции Киевской области. Оно касается нарушения требований законодательства об охране труда.

В частности, досудебным расследованием установлено, что неустановленные пока лица "Інтершина УА" в нарушение требований законодательства об охране труда допустили гражданина Украины, работающего грузчиком на указанном предприятии к исполнению своих служебных обязанностей, в результате чего последний получил осколочные переломы костей обеих ног, упав с лестницы с высоты третьего этажа.

Также Лукаш напомнила, что в 2010-2014 году Горбенко, владеющий фирмами, фигурирующими в перечисленных делах, исполнял обязанности депутата Луганского городского совета от Партии регионов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Елена Лукаш
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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