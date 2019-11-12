Главная Новости
12 ноября • обновлено в 14:20
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Андрей Рева
Андрей Рева
Экс-министр социальной политики Украины Все статьи автора

Затримання голови правління "Райффайзен Банку": "маразм крєпчаєт"

1.1т
Читать материал на украинском

Затримання голови правління "Райффайзен Банку" Олександра Писарука свідчить про те, що "маразм крєпчаєт".

В умовах банкопаду зразка 2014 року НБУ задля порятунку видавав десятки мільярдів гривень рефінансування. Комусь це допомогло, а хтось використав ці кошти не за призначенням. Тепер винним виявляється Писарук, бо "уповноважений НБУ" у банку Бахматюка не проконтролював транзакції з коштами рефінансування і не перевірив чи відповідає оцінка вартості заставного майна реальності.

Олександр Писарук

Олександр Писарук

Економічна правда

Тобто, по суті, Писарука звинувачують в тому, що коли на швидкій до нього привезли пацієнта в стані клінічної смерті, він розпочав процес реанімації, а не поцікавився наявністю страховки у пацієнта.

Наші "хтобільшедасть антикорупціонери" доборються до того, що чиновники в Україні просто боятимуться приймати будь-які управлінські рішення. Чому? Та тому, що після прийнятого рішення до них одразу приходять одноклітинні персонажі із "лівоохоронних" органів з папірцем, в якому таким же співбратом по розуму Милованова написано, що "в ході розслідування кримінальної справи по Роттердам+ не встановлено факту транспортування вугілля із порту Роттердам до України". А потім люди мають витрачати нерви, сили, час, щоб роз’яснювати цим дебілам, що п’ятитижневі регламентні роботи не можна провести за чотири тижні, бо п`ять тижнів - це не термін їх проведення, а періодичність.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Рева Андрей Рева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения