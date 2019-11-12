Затримання голови правління "Райффайзен Банку" Олександра Писарука свідчить про те, що "маразм крєпчаєт".

В умовах банкопаду зразка 2014 року НБУ задля порятунку видавав десятки мільярдів гривень рефінансування. Комусь це допомогло, а хтось використав ці кошти не за призначенням. Тепер винним виявляється Писарук, бо "уповноважений НБУ" у банку Бахматюка не проконтролював транзакції з коштами рефінансування і не перевірив чи відповідає оцінка вартості заставного майна реальності.

Олександр Писарук Економічна правда

Тобто, по суті, Писарука звинувачують в тому, що коли на швидкій до нього привезли пацієнта в стані клінічної смерті, він розпочав процес реанімації, а не поцікавився наявністю страховки у пацієнта.

Наші "хтобільшедасть антикорупціонери" доборються до того, що чиновники в Україні просто боятимуться приймати будь-які управлінські рішення. Чому? Та тому, що після прийнятого рішення до них одразу приходять одноклітинні персонажі із "лівоохоронних" органів з папірцем, в якому таким же співбратом по розуму Милованова написано, що "в ході розслідування кримінальної справи по Роттердам+ не встановлено факту транспортування вугілля із порту Роттердам до України". А потім люди мають витрачати нерви, сили, час, щоб роз’яснювати цим дебілам, що п’ятитижневі регламентні роботи не можна провести за чотири тижні, бо п`ять тижнів - це не термін їх проведення, а періодичність.

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