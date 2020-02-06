Зато в столовой "дорого": у нардепа Беленюка заметили дорогой бренд. Фото

Журналисты заметили, что народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк пользуется дорогим кошельком французского бренда Louis Vuitton.

Стоимость оригинального такого аксессуара составляет 1250 долларов, что составляет около 31 тысячи гривен, пишет "Страна" (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

Кошелек Louis Vuitton у нардепа Беленюка Strana.ua

"Это бумажник на молнии с фирменной монограммой Луи Виттон. По вместительности он не уступит небольшой сумке. Как указано в описании товара на официальном сайте бренда, в большой кошелек размера XL легко поместятся смартфон (в специальный карман), ключи и паспорт, а также кредитные карты и наличные. Изделие выполнено из мягкой канвы Monogram Eclipse, из которой Louis Vuitton делает большую часть своего багажа, сумок, кошельков и аксессуаров. Материал уникален, и подделать его практически невозможно. В изделиях Louis Vuitton с монограммой в основном используется телячья кожа", – отмечает издание.

Кошелек Louis Vuitton у нардепа Беленюка Strana.ua

Описание кошелька Louis Vuitton Strana.ua

Буквально во вторник, 4 февраля, Беленюк опубликовал видео, в котором с сожалением отметил, что времена, когда можно было дешево поесть в столовой Верховной Рады, давно прошли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в парламенте зарегистрировали законопроект об уменьшении депутатской зарплаты.

Также в феврале возник скандал вокруг нарядов нардепа от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой, которая появилась в парламенте в слишком дорого одежде.

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