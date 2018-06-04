Неприпустимо та аморально людині, якій довірили реалізовувати державну політику в охороні здоров'я, виголошувати вироки на зразок: "Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть, без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків".

У цивілізованій європейській країні після таких висловлювань державний службовець в той же день був би відправлений у відставку. Масові протести справжніх пацієнтсьтких організацій, які захищають права важкохворих громадян, тому точно б сприяли.

Хочу нагадати заступнику Міністра, що життя і здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю в нашій державі! І якщо, завдяки трансплантації людина отримує бодай найменший шанс на продовження життя, держава повинна зробити все можливе, щоб такий шанс їй було надано.

Після всього озвученого Заступником міністра по відношенню до онкохворих пацієнтів, тепер мені зрозуміло чому Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2022 роки не була підтримана профільним Міністерством. Це не дивлячись на те, що Національний інститут раку спільно з Асоціацією онкологів України розробили Концепцію такої програми та разом зі мною відстоювали її прийняття.

Як депутат профільного Комітету вимагатиму зустріч нашого Комітету з Прем'єр-міністром для обговорення фаховості, компетентності та моральності дій нинішнього керівництва МОЗ України.

І, наостанок. На фото добре відомий українцям португальський співак Сальвадор Собрал - переможець минулорічного євробачення. Після перемоги на євробаченні, Сальвадору здійснили пересадку серця... В цьому році він знову вийшов на сцену та порадував глядачів своїм неповторним щирим співом.

Все буде добре.