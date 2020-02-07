Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:39
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Застрелили: Вакарчук впервые рассказал о семейной трагедии

8.7т
Читать материал на украинском

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук поделился семейной трагедией - его двоюродного дедушку застрелили во время Голодомора.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Вакарчук рассказывал о правках, которые "Голос" потребовал внести в законопроект о создании рынка земли. В один момент он заявил о том, что необходимо помнить о репрессиях времен СССР и поделился личной трагедией.

"Мы должны помнить… Я немного волнуюсь, это для меня личный вопрос. Моего двоюродного деда… Он жил на северной Буковине, был землевладельцем, а потом, когда землю забрали, уже советская власть пришла в 40-х годах… Его застрелили, когда он полез забирать колоски, когда начался искусственный голод. Поэтому для меня этот вопрос очень личный", - рассказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Святослав Вакарчук Савик Шустер
Место
Украина
Теги
убийство СССР
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
9
Смешно
3
Интересно
21
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
lipatov serega
lipatov serega
Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?! Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон! Вот сами почитайте))---- http://bit.do/eroblog
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
срочно санитаров...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От он гонит двоюродный дед????а он его знал нет видел нет так что он может о нем сказать если он его не знал?прям трагедия,нашел что ляпнуть,я не о голодоморе а о том что двоюродный дед надо же такое придумать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги