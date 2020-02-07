Застрелили: Вакарчук впервые рассказал о семейной трагедии

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук поделился семейной трагедией - его двоюродного дедушку застрелили во время Голодомора.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Вакарчук рассказывал о правках, которые "Голос" потребовал внести в законопроект о создании рынка земли. В один момент он заявил о том, что необходимо помнить о репрессиях времен СССР и поделился личной трагедией.

"Мы должны помнить… Я немного волнуюсь, это для меня личный вопрос. Моего двоюродного деда… Он жил на северной Буковине, был землевладельцем, а потом, когда землю забрали, уже советская власть пришла в 40-х годах… Его застрелили, когда он полез забирать колоски, когда начался искусственный голод. Поэтому для меня этот вопрос очень личный", - рассказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"

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