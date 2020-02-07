Застрелили: Вакарчук впервые рассказал о семейной трагедии

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук поделился семейной трагедией - его двоюродного дедушку застрелили во время Голодомора.
В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Вакарчук рассказывал о правках, которые "Голос" потребовал внести в законопроект о создании рынка земли. В один момент он заявил о том, что необходимо помнить о репрессиях времен СССР и поделился личной трагедией.
"Мы должны помнить… Я немного волнуюсь, это для меня личный вопрос. Моего двоюродного деда… Он жил на северной Буковине, был землевладельцем, а потом, когда землю забрали, уже советская власть пришла в 40-х годах… Его застрелили, когда он полез забирать колоски, когда начался искусственный голод. Поэтому для меня этот вопрос очень личный", - рассказал Вакарчук.
Святослав Вакарчук
Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосования за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли в Украине готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.
OBOZREVATEL подробно ответил на все вопросы по рынку земли.
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