"Заставят уступить Путину!" Трампа призвали немедленно поддержать Зеленского

Президент США Дональд Трамп вредит правлению своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Помимо этого, его нынешнее отношение к Украине деструктивно, и это должно измениться.

Такое мнение выразили журналисты влиятельной ежедневной вашингтонской газеты The Washington Post. В частности, они призвали американского лидера предоставить поддержку Зеленскому перед саммитом в "нормандском формате".

"Легко упустить из виду, что дело об импичменте Трампа – это постоянный ущерб, наносящийся молодому правительству Украины и ее президенту, который пообещал бороться с повсеместной коррупцией и положить конец войне с Россией и ее "гибридами", – отмечает издание.

Трамп и Зеленский Коллаж

В редакции газеты считают, что Зеленский добился прогресса в обоих направлениях, продвигая антикоррупционные меры через парламент и "заключая некоторые соглашения по укреплению отношений с Россией, включая обмен пленными и отвод войск".

По мнению журналистов, у украинского лидера сейчас – переломный момент.

"Он пытается заключить новое соглашение с МВФ, которое потребует от него решительного разрыва отношений с олигархом, поддержавшим его предвыборную кампанию и пытающимся восстановить контроль над крупнейшим банком страны. Также Зеленский проводит встречу на высшем уровне 9 декабря с президентом России Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции с целью продвижения давно застопорившегося мирного соглашения", – напоминают они.

Кроме этого, уточняется, что в течение многих лет в такие моменты Америка "решительно поддерживала Украину" – как для демократии, так и для продвижения стратегических интересов США вроде сдерживания российской агрессии в Европе.

"Но хаос, который президент Трамп ввел в отношения США и Украины, фактически создал дипломатический вакуум. Практически каждый топ-чиновник, который работал над этим в последние два года, подал в отставку или дал показания в ходе расследования об импичменте и был осужден президентом", – упрекают лидера своей страны вашингтонские журналисты.

Они подчеркнули, что глава Украины до сих пор не был с визитом в Белом доме. Хоть по телефону Трамп в апреле 2019-го и звал его, но официального приглашения так и не последовало.

"При этом Трамп все еще повторяет ложные обвинения в адрес Украины насчет выборов 2016 года: даже после того, как ему сообщили, что все это – вымысел спецслужб России. Госсекретарь Майк Помпео, который как раз должен пытаться спасти отношения, вместо этого предположил, что ложь Москвы "требует расследования", – напоминают в The Washington Post.

Макрон и Меркель"будут давить" на Зеленского, чтобы он пошел на уступки Путину

В редакции влиятельной газеты США считают, что все это ослабляет позицию Зеленского перед "нормандской встречей", во время которой канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, "вероятно, будут давить на него, чтобы он пошел на уступки российскому главе". Ведь оба европейских лидера уверенны, что сделка позволит им восстановить отношения Европы с Россией.

"Со своей стороны Путин захочет, чтобы Зеленский поставил под угрозу суверенитет над территориями восточной Украины, оккупированными РФ и ее наемниками. Это подорвало бы независимость Украины от России и ее надежды на интеграцию с Западом", – подытоживают журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!