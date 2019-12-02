"Заставят уступить Путину!" Трампа призвали немедленно поддержать Зеленского

Президент США Дональд Трамп вредит правлению своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Помимо этого, его нынешнее отношение к Украине деструктивно, и это должно измениться.
Такое мнение выразили журналисты влиятельной ежедневной вашингтонской газеты The Washington Post. В частности, они призвали американского лидера предоставить поддержку Зеленскому перед саммитом в "нормандском формате".
"Легко упустить из виду, что дело об импичменте Трампа – это постоянный ущерб, наносящийся молодому правительству Украины и ее президенту, который пообещал бороться с повсеместной коррупцией и положить конец войне с Россией и ее "гибридами", – отмечает издание.
Трамп и Зеленский
Коллаж
В редакции газеты считают, что Зеленский добился прогресса в обоих направлениях, продвигая антикоррупционные меры через парламент и "заключая некоторые соглашения по укреплению отношений с Россией, включая обмен пленными и отвод войск".
По мнению журналистов, у украинского лидера сейчас – переломный момент.
"Он пытается заключить новое соглашение с МВФ, которое потребует от него решительного разрыва отношений с олигархом, поддержавшим его предвыборную кампанию и пытающимся восстановить контроль над крупнейшим банком страны. Также Зеленский проводит встречу на высшем уровне 9 декабря с президентом России Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции с целью продвижения давно застопорившегося мирного соглашения", – напоминают они.
Кроме этого, уточняется, что в течение многих лет в такие моменты Америка "решительно поддерживала Украину" – как для демократии, так и для продвижения стратегических интересов США вроде сдерживания российской агрессии в Европе.
"Но хаос, который президент Трамп ввел в отношения США и Украины, фактически создал дипломатический вакуум. Практически каждый топ-чиновник, который работал над этим в последние два года, подал в отставку или дал показания в ходе расследования об импичменте и был осужден президентом", – упрекают лидера своей страны вашингтонские журналисты.
Они подчеркнули, что глава Украины до сих пор не был с визитом в Белом доме. Хоть по телефону Трамп в апреле 2019-го и звал его, но официального приглашения так и не последовало.
"При этом Трамп все еще повторяет ложные обвинения в адрес Украины насчет выборов 2016 года: даже после того, как ему сообщили, что все это – вымысел спецслужб России. Госсекретарь Майк Помпео, который как раз должен пытаться спасти отношения, вместо этого предположил, что ложь Москвы "требует расследования", – напоминают в The Washington Post.
Макрон и Меркель"будут давить" на Зеленского, чтобы он пошел на уступки Путину
В редакции влиятельной газеты США считают, что все это ослабляет позицию Зеленского перед "нормандской встречей", во время которой канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, "вероятно, будут давить на него, чтобы он пошел на уступки российскому главе". Ведь оба европейских лидера уверенны, что сделка позволит им восстановить отношения Европы с Россией.
"Со своей стороны Путин захочет, чтобы Зеленский поставил под угрозу суверенитет над территориями восточной Украины, оккупированными РФ и ее наемниками. Это подорвало бы независимость Украины от России и ее надежды на интеграцию с Западом", – подытоживают журналисты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
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