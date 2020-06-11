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11 июня • обновлено в 10:24
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Заседание ТКГ: "бывшими жителями Донбасса" нас сделал Россия

4.1т

Вчера поучаствовал в заседании трехсторонней контрактной группы и наконец узнал, как этот переговорный процесс выглядит изнутри.

В видеоконференции помимо украинской делегации принимали участие модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель России Грызлов и представители ОРДЛО с российской стороны. Их, как и нас, переселенцев, было четверо - по двое от ОРДО и ОРЛО.

Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад.

Любопытно, что вчера вели себя по-разному и российские прокси. Представители ОРДО с российской стороны - Наталья Никонорова и Наталья Михайлова вели себя достаточно корректно. А вот луганчане Мирошник и Дейнего снова вопили, хамили, перебивали модераторов и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск.

Ответ с нашей стороны был симметричным, только в более корректной форме. Суть ситуации в том, что любая претензия российской стороны к переселенцам применима и к ней самой. В наш адрес звучали претензии, что мы выбраны непрозрачно и не представляем жителей Донбасса. При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса. На эти обстоятельства мы и указали в ответ на все претензии.

Итогом этого диалога стали заявления Грызлова, который очень возмущается, что Киев решил обсуждать комплекс мер по выполнению Минских соглашений с "бывшими жителями Донбасса". При этом, он конечно же ничего не сказал о том, по какой причине мы стали "бывшими". А нас такими сделали именно Грызлов и его начальство, по вине которых мы вынуждены были уехать из родных городов.

В гуманитарной подгруппе поднимался вопрос о похищенной в Донецке жительнице Евросоюза Евгении Йепес-Веньесы. На вопросы украинской стороны представители ОРДО с российской стороны заявили, что не знают, где она находится, и кто ее арестовал. То есть, либо врут, либо у них там полное Сомали, в котором они сами ничего не понимают.

Касательно событий в Антраците, где бастующих шахтеров сажают на подвалы и применяют к ним пытки (часть протестующих вчера объявила голодовку), – этот вопрос будет обсужден, к сожалению, только в следующий раз. Так как не был заранее включен в регламент. Как я уже понял, россияне и их представители в таких случаях обычно валяют дурака, делают вид, что им ничего не известно о таких фактах беспредела. Но все же, когда такие вопросы поднимаются при европейских посредниках, мы хотя бы ставим в известность международное сообщество и доводим до него многочисленные факты издевательств на людьми в ОРДЛО.

Также российская сторона отказалась открывать КПВВ на Донбассе, хотя Украина фактически открыла их со своей стороны и готова пропускать людей. Честно говоря, выглядит это совершенно безумно, так как открытие КПВВ в первую очередь в интересах людей в ОРДЛО, которым необходимо получить украинские пенсии и соцвыплаты. Но боевики отказываются их выпускать. Видимо, чтобы потом вопить про страшную украинскую блокаду и геноцид...

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Денис Казанский Денис Казанский
Тема
Минские договоренности
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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