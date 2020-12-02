"Слуги народа" провели заседание фракции с Шмыгалем, Марченко и Ляшко: что обсудили
В среду, 2 декабря, фракция "Слуга народа" провела заседание, на котором политики обсудили поддержку бизнеса на карантине, вакцинацию против COVID-19, Госбюджет – 2021 и другое.
О результатах на брифинге отчитался глава партии Александр Корниенко, а также глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Предлагаем ознакомиться с самыми важными моментами.
Компенсации за время локдауна
Франция "слуг" надеется, что предложенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о поддержке предпринимателей (№4429, 4430 и 4431) будут одобрены на этой неделе и приняты на заседании 4 декабря.
"Я надеюсь, что в пятницу мы примем три президентских закона. Уже назначены комитеты по ним. И на конец недели выйдем с тем, чтобы мы все законы приняли. Они будут быстро приняты, чтобы на следующей неделе эта помощь уже действовала", – сказал Корниенко.
Вопрос возможного введения локдауна в Украине не обсуждался, поскольку это прерогатива Кабинета министров.
"Депутаты будут участниками и пользователями локдауна, который введет правительство", – отметил глава партии.
Бюджет Украины на 2021 год
Как сказал Гетманцев, консультации по законопроекту о государственном бюджете на следующий год еще продолжат, "но так или иначе там каких-то существенных изменений не будет".
"Мы, безусловно, должны принять бюджет как можно скорее, чтобы мы могли дать толчок для бюджетного процесса на местном уровне. Поэтому я думаю, что это должно произойти на следующей [пленарной] неделе.
Не будет бюджетной ночи, именно поэтому и проводятся такие заседания фракции, чтобы все вопросы выяснить сейчас", – отметил Гетманцев.
По его словам, имеющийся проект бюджета "реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире".
"У нас всех много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовой мире, а не жить иллюзиями", – заявил народный депутат.
Обсуждение бюджета велось с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко.
"Обсуждали в нескольких разрезах, в основном это были вопросы от депутатов, представляющих мажоритарные округа, связанные с финансированием программ социально-экономического развития, образовательной субвенции, медициной и так далее", – уточнил Корниенко.
Вакцинация против коронавируса
Корниенко не исключил, что Верховная Рада Украины для дальнейших консультаций может отложить рассмотрение законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" (об особенностях вакцинации).
Как рассказал политик, этот документ на заседании "Слуги народа" представлял главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Перезагрузка СБУ и кадровые вопросы
Журналисты спросили у Корниенко, обговаривала ли депутатская фракция возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
"Нет, кадровые решения не обсуждали", – ответил "слуга".
Глава партии рассказал, что на заседании были рассмотрены законопроекты о перезагрузке Службы безопасности Украины и о Бюро экономической безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине будут оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим, на время карантина.
В период локдауна 200 тысяч физических лиц-предпринимателей могут освободить от уплаты всех налогов и Единого социального взноса.