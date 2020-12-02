"Слуги народа" провели заседание фракции с Шмыгалем, Марченко и Ляшко: что обсудили

В среду, 2 декабря, фракция "Слуга народа" провела заседание, на котором политики обсудили поддержку бизнеса на карантине, вакцинацию против COVID-19, Госбюджет – 2021 и другое.

О результатах на брифинге отчитался глава партии Александр Корниенко, а также глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Предлагаем ознакомиться с самыми важными моментами.

Компенсации за время локдауна

Франция "слуг" надеется, что предложенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о поддержке предпринимателей (№4429, 4430 и 4431) будут одобрены на этой неделе и приняты на заседании 4 декабря.

"Я надеюсь, что в пятницу мы примем три президентских закона. Уже назначены комитеты по ним. И на конец недели выйдем с тем, чтобы мы все законы приняли. Они будут быстро приняты, чтобы на следующей неделе эта помощь уже действовала", – сказал Корниенко.

Вопрос возможного введения локдауна в Украине не обсуждался, поскольку это прерогатива Кабинета министров.

"Депутаты будут участниками и пользователями локдауна, который введет правительство", – отметил глава партии.

Бюджет Украины на 2021 год

Как сказал Гетманцев, консультации по законопроекту о государственном бюджете на следующий год еще продолжат, "но так или иначе там каких-то существенных изменений не будет".

"Мы, безусловно, должны принять бюджет как можно скорее, чтобы мы могли дать толчок для бюджетного процесса на местном уровне. Поэтому я думаю, что это должно произойти на следующей [пленарной] неделе.

Не будет бюджетной ночи, именно поэтому и проводятся такие заседания фракции, чтобы все вопросы выяснить сейчас", – отметил Гетманцев.

По его словам, имеющийся проект бюджета "реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире".

"У нас всех много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовой мире, а не жить иллюзиями", – заявил народный депутат.

Обсуждение бюджета велось с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко.

"Обсуждали в нескольких разрезах, в основном это были вопросы от депутатов, представляющих мажоритарные округа, связанные с финансированием программ социально-экономического развития, образовательной субвенции, медициной и так далее", – уточнил Корниенко.

Вакцинация против коронавируса

Корниенко не исключил, что Верховная Рада Украины для дальнейших консультаций может отложить рассмотрение законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" (об особенностях вакцинации).

Как рассказал политик, этот документ на заседании "Слуги народа" представлял главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Перезагрузка СБУ и кадровые вопросы

Журналисты спросили у Корниенко, обговаривала ли депутатская фракция возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

"Нет, кадровые решения не обсуждали", – ответил "слуга".

Глава партии рассказал, что на заседании были рассмотрены законопроекты о перезагрузке Службы безопасности Украины и о Бюро экономической безопасности.

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